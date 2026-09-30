Лукашенко предлагает Трампу построить завод азотных удобрений в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о договоренности с главой Кремля Владимиром Путиным о строительстве азотного завода и предложил привлечь США к реализации этого проекта.

Как пишет Dilo, об этом сообщает государственное агентство БелТА.

Лукашенко рассказал о договоренности о том, что "Газпром" присоединится к реализации проекта строительства азотного завода.

"Нужно сделать предложение американцам. Им нужны удобрения, в том числе и азотные, поэтому почему бы не построить его вместе? Используя ваши технологии: США, «Газпром» и Беларусь. Мы уже выбрали площадку, и вся инженерная инфраструктура там есть. Если нет – мы построим его с «Газпромом» и россиянами и будем продавать».

Контакты между Беларусью и США возобновились в 2025 году после длительного периода жестких санкций и закрытии посольств. Американскую сторону представляет Джон Коул, которого президент США Дональд Трамп назначил своим специальным представителем по отношению к Беларуси. Согласно публичным сообщениям, продолжаются переговоры по освобождению белорусскими властями политзаключенных в обмен на отмену экономических санкций США.

Напомним, что 21 сентября президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с Беларусью по поставке калийных удобрений в Соединенные Штаты со значительной скидкой на фоне торговой войны с Канадой.

Следует отметить, что в марте этого года администрация Трампа сняла санкции с белорусских предприятий, производящих калийные удобрения - "Белорусскую калийную компанию" и "Белорусскую". Это произошло в обмен на освобождение группы политических заключенных режимом Александра Лукашенко.

Лукашенко заявил, что все объемы таких удобрений из Беларуси уже законтрактованы.