Финкомпания не предоставила документы для проверки НБУ и потеряла лицензию

Национальный банк отозвал лицензию финансовой компании "Артифишал Финанс Интеллидженс" на кредитование после того, как она отказалась предоставить документы и информацию для внеплановой проверки регулятора.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

Внеплановую инспекционную проверку компании НБУ начал 30 июня 2026 года. Во время нее "Артифишал Финанс Интеллидженс" не предоставила документы и информацию по запросам инспекционной группы, из-за чего провести проверку стало невозможно.

В июле инспекционная группа составила акт об отказе в проведении проверки. Наличие такого акта стало основанием для отзыва лицензии.

Компания имела лицензию на деятельность финансовой компании по предоставлению средств и банковских металлов в кредит.

Решение об отзыве лицензии Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 28 сентября 2026 года.

По данным Opendatabot "Артифишал Финанс Интеллидженс" зарегистрирована в Днепре и работает с 2020 года. Уставный капитал компании составляет 21 млн. грн. По итогам 2025 года ее доход составил 240,9 млн грн, чистая прибыль – 873 тыс. грн, а активы – 647,3 млн грн.

Напомним, 28 сентября НБУ также отозвал лицензию "Укр-Фин-Групп" из-за повторных нарушений пруденциальных требований. Еще три финансовые компании тогда получили письменные оговорки.