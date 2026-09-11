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НБУ исключил "Смартфинанс" из реестра коллекторских компаний

НБУ
НБУ исключил "Смартфинанс" из реестра коллекторских компаний / НБУ

Национальный банк исключил ООО "Смартфинанс" из реестра коллекторских компаний. После этого компания не имеет права предоставлять услуги по урегулированию просроченной задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на НБУ.

Решение по "Смартфинансу" Комитет НБУ по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 10 сентября 2026 года.

В сообщении регулятор не уточнил причину исключения компании из реестра.

Нацбанк напоминает, что работать с просроченной задолженностью по потребительским кредитам в интересах других лиц могут только компании, внесенные в официальный реестр коллекторских компаний.

В апреле Нацбанк уже исключил из реестра еще одного коллектора - ООО "Колекторская компания "Безопасность Финанс". После этого компания также потеряла право урегулировать задолженность по потребительским кредитам в пользу других лиц.

В мае НБУ оштрафовал две коллекторские компании в общей сложности на 50 тыс. грн за нарушение требований по взаимодействию с должниками.

Автор:
Татьяна Гойденко

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