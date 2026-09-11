НБУ исключил "Смартфинанс" из реестра коллекторских компаний

Национальный банк исключил ООО "Смартфинанс" из реестра коллекторских компаний. После этого компания не имеет права предоставлять услуги по урегулированию просроченной задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на НБУ.

Решение по "Смартфинансу" Комитет НБУ по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 10 сентября 2026 года.

В сообщении регулятор не уточнил причину исключения компании из реестра.

Нацбанк напоминает, что работать с просроченной задолженностью по потребительским кредитам в интересах других лиц могут только компании, внесенные в официальный реестр коллекторских компаний.

В апреле Нацбанк уже исключил из реестра еще одного коллектора - ООО "Колекторская компания "Безопасность Финанс". После этого компания также потеряла право урегулировать задолженность по потребительским кредитам в пользу других лиц.

В мае НБУ оштрафовал две коллекторские компании в общей сложности на 50 тыс. грн за нарушение требований по взаимодействию с должниками.