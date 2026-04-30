Очистка рынка коллекторов: еще одна компания потеряла право работать с долгами

Национальный банк Украины принял решение об исключении одной компании из реестра коллекторских учреждений. Теперь она не имеет права предоставлять услуги по урегулированию задолженности.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Украине закрыли еще одну коллекторскую компанию

В частности, регулятор исключил из реестра коллекторских компаний ООО "Коллекторская компания "Безопасность Финанс" .

Соответствующее решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 28 апреля 2026 года.

В регуляторе напомнили, что только компании, включенные в официальный реестр, имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в интересах других лиц.

Согласно данным YouControl, ООО "Колекторская компания "Безопасность Финанс" зарегистрировано в Украине юридическое лицо, осуществляющее деятельность в сфере взыскания задолженности. Компания была основана в 2023 году, ее уставный капитал составляет 1 тыс. грн.

Основной вид деятельности – деятельность агентств по взиманию платежей и бюро кредитных историй.

Юридический адрес компании – город Киев. Основателем общества является компания Tym Holding Limited (Кипр), которой принадлежит 100% уставного капитала.

Конечным бенефициарным владельцем указан Тимощук Руслан.

Напомним, НБУ утвердил обновленный порядок регистрации коллекторских компаний. Изменения призваны учесть проблемные вопросы, возникающие при практической реализации действующего положения и обеспечить более четкое регулирование процесса.