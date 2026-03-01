НБУ исключил коллекторскую компанию из реестра и отозвал лицензию у инкассатора

Национальный банк Украины принял два решения по небанковским финансовым учреждениям.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой НБУ.

Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг исключил ООО "Вердикт Консалтинг" из реестра коллекторских компаний.

Теперь компания не имеет права предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу третьих лиц.

"Только компании, внесенные в вышеупомянутый реестр, имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц", – напоминают в НБУ.

Также правление НБУ отозвало у Частного предприятия "Комсервис-Безопасность" лицензию на совершение сделок с наличными — в частности, на инкассацию средств и перевозку валютных ценностей.

Лицензия отозвана на основании собственного заявления предприятия. Документ был издан в июне 2018 года и переоформлен в марте 2024 года.

Напомним, несколько дней назад НБУ отозвал лицензию КС "Сейчас" и исключил союз из Государственного реестра финансовых учреждений на основании его заявления.