НБУ виключив колекторську компанію з реєстру та відкликав ліцензію у інкасатора

Національний банк України ухвалив два рішення щодо небанківських фінансових установ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням НБУ.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг виключив ТОВ "Вердикт Консалтинг" з реєстру колекторських компаній.

Відтепер компанія не має права надавати послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь третіх осіб.

"Лише компанії, внесені до вищезазначеного реєстру, мають право надавати послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб", - нагадують в НБУ.

Також правління НБУ відкликало у Приватного підприємства "Комсервіс-Безпека" ліцензію на здійснення операцій з готівкою — зокрема, на інкасацію коштів та перевезення валютних цінностей.

Ліцензію відкликано на підставі власної заяви підприємства. Документ було видано ще у червні 2018 року та переоформлено у березні 2024 року.

Нагадаємо, кілька днів тому НБУ відкликав ліцензію КС “Зараз” і виключив спілку з Державного реєстру фінансових установ на підставі її заяви.