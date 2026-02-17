Запланована подія 2

НБУ відкликав ліцензію у кредитної спілки: яка причина

НБУ
Нацбанк позбавив ліцензії кредитну спілку. / НБУ

Національний банк України відкликав ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки у КС “Придніпров’я”.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Про захід НБУ

Відповідне рішення 16 лютого 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг. Підставою стало невиконання кредитною спілкою попереднього рішення регулятора.

Захід впливу застосовано відповідно до норм Закону України "Про кредитні спілки". Рішення набирає чинності з дня його доведення до відома КС "Придніпров’я".

Що відомо про кредитну спілку?

Згідно з даними Opendatabot, кредитна спілка "Придніпров’я" зареєстрована 1 лютого 2002 року та працює у сфері фінансових послуг.

Основним видом діяльності кредитної спілки є інші види кредитування. Також у переліку напрямів роботи - надання інших фінансових послуг, окрім страхування та пенсійного забезпечення.

Керівником і підписантом кредитної спілки є Ігор Логойда.

Засновниками установи виступають Сергій Козлов, Ірина Трухова, Олександр Наминас та Вікторія Наминас. 

Що таке кредитна спілка? 

Кредитна спілка - це некомерційна організація, створена фізичними особами, професійними спілками та їх об'єднаннями на кооперативних засадах. Її основною метою є задоволення потреб членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг, що здійснюються за рахунок об'єднаних грошових внесків учасників спілки.

Кредитні спілки, що не мають зобов'язань за договорами залучення внесків (вкладів/депозитів) від членів спілки на депозитні рахунки, можуть під час воєнного стану звернутися до Національного банку з проханням про анулювання ліцензії та виключення їх з Державного реєстру фінансових установ.

Під час воєнного стану кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами щодо залучення внесків (вкладів/депозитів) своїх членів на депозитні рахунки, можуть подати до Національного банку заяву про анулювання ліцензії на провадження діяльності та виключення з Державного реєстру фінансових установ.

Автор:
Ольга Опенько