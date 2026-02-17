Запланована подія 2

НБУ отозвал лицензию у кредитного союза: какая причина

НБУ
Национальный банк Украины отозвал лицензию на осуществление деятельности кредитного союза в КС “Приднепровье”.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

О решении НБУ

Соответствующее решение 16 февраля 2026 года принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг. Основанием стало невыполнение кредитным союзом предыдущего решения регулятора.

Мера влияния применена в соответствии с нормами Закона Украины "О кредитных союзах". Решение вступает в силу со дня его доведения до сведения КС "Приднепровье".

Что известно о кредитном союзе?

Согласно данным Opendatabot, кредитный союз "Приднепровье" зарегистрирован 1 февраля 2002 года и работает в сфере финансовых услуг.

Основным видом деятельности кредитного союза есть другие виды кредитования. Также в перечне направлений работы предоставление других финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения.

Руководителем и подписантом кредитного союза является Игорь Логойда.

Учредителями учреждения выступают Сергей Козлов, Ирина Трухова, Александр Наминас и Виктория Наминас.

Что такое кредитный союз?

Кредитный союз - это некоммерческая организация, созданная физическими лицами, профессиональными союзами и их объединениями на кооперативных началах. Ее основная цель - удовлетворение потребностей членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг, осуществляемых за счет объединенных денежных взносов участников союза.

Кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам привлечения вкладов (вкладов/депозитов) от членов союза на депозитные счета, могут во время военного положения обратиться в Национальный банк с просьбой об аннулировании лицензии и исключении их из Государственного реестра финансовых учреждений.

Автор:
Ольга Опенько