Очищення ринку колекторів: ще одна компанія втратила право працювати з боргами

НБУ виключив компанію з реєстру: що це означає / НБУ

Національний банк України ухвалив рішення про виключення однієї компанії з реєстру колекторських установ. Відтепер вона не має права надавати послуги з врегулювання заборгованості.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Україні закрили ще одну колекторську компанію

Зокрема, регулятор виключив з реєстру колекторських компаній ТОВ "Колекторська компанія "Безпека Фінанс".

Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 28 квітня 2026 року.

У регуляторі нагадали, що лише компанії, включені до офіційного реєстру, мають право надавати послуги з врегулювання заборгованості за споживчими кредитами в інтересах інших осіб.

Згідно з даними YouControl, ТОВ "Колекторська компанія "Безпека Фінанс" зареєстрована в Україні юридична особа, що здійснює діяльність у сфері стягнення заборгованості. Компанію було засновано 2023 року, її статутний капітал становить 1 тис. грн. 

Основний вид діяльності - діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій.

Юридична адреса компанії - місто Київ. Засновником товариства є компанія Tym Holding Limited (Кіпр), якій належить 100% статутного капіталу.

Кінцевим бенефіціарним власником зазначено Тимощука Руслана.

Нагадаємо, НБУ затвердив оновлений порядок реєстрації колекторських компаній. Зміни покликані врахувати проблемні питання, що виникали під час практичної реалізації чинного положення, та забезпечити більш чітке регулювання процесу.

Автор:
Ольга Опенько