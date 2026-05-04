НБУ оштрафовал двух коллекторов за давление на должников

Национальный банк оштрафовал две коллекторские компании за нарушение требований по этическому поведению во время урегулирования просроченной задолженности. Каждая из них должна заплатить штраф в минимальном размере 51 тыс. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

НБУ усиливает контроль за коллекторами

Санкции применены к обществу с ограниченной ответственностью "Финтех-Колект" и обществу с ограниченной ответственностью "Агентство финансового контроля".

Нарушения выявлены по результатам безвыездного надзора за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. Регулятор установил факты несоблюдения требований взаимодействия с должниками при урегулировании просроченной задолженности.

Речь идет о нарушении норм, определенных законом Украины "О потребительском кредитовании" и положением Национального банка об нравственном поведении во время работы с долгами.

Соответствующее решение принял комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 4 мая 2026 года.

Что известно о коллекторе

Согласно данным YouControl, ООО "ФТ-Колект" зарегистрировано в 2021 году.

Размер уставного капитала компании составляет 1000 грн.

Основным видом деятельности является деятельность агентств по взысканию платежей и бюро кредитных историй. Также предприятие осуществляет деятельность в сфере обработки данных, предоставления информационных услуг и аренды недвижимости.

Юридический адрес компании расположен в Киевской области, Белоцерковском районе, городе Белая Церковь.

Руководителем предприятия является Мазурик Виктория.

Единственным основателем и конечным бенефициарным владельцем компании является Игнатенко Елена, которой принадлежит 100% уставного капитала.

Согласно данным YouControl, ООО "Агентство финансового контроля" зарегистрировано в 2021 году.

Размер уставного капитала компании составляет 10000 грн.

Основным видом деятельности является деятельность агентств по взысканию платежей и бюро кредитных историй.

Юридический адрес предприятия находится в городе Чернигов.

Руководителем общества является Королев Александр.

Единственным основателем и конечным бенефициарным владельцем компании является Дубовая Виктория, которой принадлежит 100% уставного капитала.

Что такое коллекторские компании?

Коллекторская компания – это специализированная организация, занимающаяся возвратом долгов по кредитам или другим видам задолженности от имени банков или других кредиторов. Она имеет полномочия регулировать задолженность и осуществлять ее взыскание.

Такие компании являются юридическими лицами, зарегистрированными в Национальном банке Украины, и могут работать как от имени кредиторов, так и покупать долги по их дальнейшему взысканию.

Коллекторские компании вправе решать вопросы задолженности внесудебным путем, без обращения в суд.