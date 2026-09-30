RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,86

+0,05

EUR

50,93

--0,05

Готівковий курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,45

51,20

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Фінкомпанія не надала документи для перевірки НБУ і втратила ліцензію

НБУ
Фінкомпанія не надала документи для перевірки НБУ і втратила ліцензію / Depositphotos

Національний банк відкликав ліцензію фінансової компанії "Артіфішал Фінанс Інтелідженс" на кредитування після того, як вона відмовилася надати документи та інформацію для позапланової перевірки регулятора.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

Позапланову інспекційну перевірку компанії НБУ розпочав 30 червня 2026 року. Під час неї "Артіфішал Фінанс Інтелідженс" не надала документи та інформацію на запити інспекційної групи, через що провести перевірку стало неможливо.

У липні інспекційна група склала акт про відмову в проведенні перевірки. Наявність такого акта стала підставою для відкликання ліцензії.

Компанія мала ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання коштів та банківських металів у кредит.

Рішення про відкликання ліцензії Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 вересня 2026 року.

За даними Opendatabot "Артіфішал Фінанс Інтелідженс" зареєстрована у Дніпрі та працює з 2020 року. Статутний капітал компанії становить 21 млн грн. За підсумками 2025 року її дохід склав 240,9 млн грн, чистий прибуток — 873 тис. грн, а активи — 647,3 млн грн.

Нагадаємо, 28 вересня НБУ також відкликав ліцензію "Укр-Фін-Груп" через повторні порушення пруденційних вимог. Ще три фінансові компанії тоді отримали письмові застереження.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності