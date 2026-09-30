Фінкомпанія не надала документи для перевірки НБУ і втратила ліцензію

Національний банк відкликав ліцензію фінансової компанії "Артіфішал Фінанс Інтелідженс" на кредитування після того, як вона відмовилася надати документи та інформацію для позапланової перевірки регулятора.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

Позапланову інспекційну перевірку компанії НБУ розпочав 30 червня 2026 року. Під час неї "Артіфішал Фінанс Інтелідженс" не надала документи та інформацію на запити інспекційної групи, через що провести перевірку стало неможливо.

У липні інспекційна група склала акт про відмову в проведенні перевірки. Наявність такого акта стала підставою для відкликання ліцензії.

Компанія мала ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання коштів та банківських металів у кредит.

Рішення про відкликання ліцензії Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 вересня 2026 року.

За даними Opendatabot "Артіфішал Фінанс Інтелідженс" зареєстрована у Дніпрі та працює з 2020 року. Статутний капітал компанії становить 21 млн грн. За підсумками 2025 року її дохід склав 240,9 млн грн, чистий прибуток — 873 тис. грн, а активи — 647,3 млн грн.

Нагадаємо, 28 вересня НБУ також відкликав ліцензію "Укр-Фін-Груп" через повторні порушення пруденційних вимог. Ще три фінансові компанії тоді отримали письмові застереження.