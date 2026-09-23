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Новости
Дата публикации

Лукашенко отказал Трампу в поставках калийных удобрений: все объемы расписаны по контрактам

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране нет свободных объемов калийных удобрений, которые можно было бы отправить в США, о чем его просил Дональд Трамп.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Европейская правда".

Комментируя поставки белорусских калийных удобрений в США, Лукашенко отметил, что Беларусь не может поставлять большие объемы, поскольку вроде бы производство удобрений на этот год уже расписано по контрактам.

"Даже, если бы мы хотели поставлять калийные удобрения на другие, западные рынки, у нас просто нет таких объемов - все расписано по контрактам", - подчеркнул глава Беларуси.

Этот комментарий Лукашенко раздался после того, как американский президент Дональд Трамп объявил, что работает над "масштабным соглашением" по закупке калийных удобрений у Беларуси со значительной скидкой на фоне торговой войны с Канадой.

Трамп анонсировал соглашение по калийным удобрениям из Беларуси, отметив, что они будут стоить дешевле, чем удобрения из Канады.

Следует отметить, что в марте этого года администрация Трампа сняла санкции с белорусских предприятий, производящих калийные удобрения - "Белорусскую калийную компанию" и "Белорусскую". Это произошло в обмен на освобождение группы политических заключенных режимом Александра Лукашенко.

В Литве заявили, что не откроют собственные порты для экспорта белорусских калийных удобрений и не видят оснований для смягчения санкций против режима Александра Лукашенко, что поставило под угрозу реализацию договоренностей с Трампом.

Автор:
Светлана Манько

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