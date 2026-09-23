Лукашенко відмовив Трампу у постачанні калійних добрив: всі обсяги розписані за контрактами

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні немає вільних обсягів калійних добрив, які можна було б відправити до США, про що його просив Дональд Трамп.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи постачання білоруських калійних добрив до США, Лукашенко зауважив, що Білорусь не може постачати великі обсяги, оскільки начебто виробництво добрив на цей рік уже розписано за контрактами.

"Навіть якби ми хотіли постачати калійні добрива на інші, західні ринки, у нас просто немає таких обсягів – все розписано за контрактами", – підкреслив очільник Білорусі.

Цей коментар Лукашенка пролунав після того, як американський президент Дональд Трамп оголосив, що працює над "масштабною угодою" щодо закупівлі калійних добрив у Білорусі зі значною знижкою на тлі торговельної війни з Канадою.

Трамп анонсував угоду щодо калійних добрив з Білорусі, зазначивши, що вони коштуватимуть дешевше, ніж добрива з Канади.

Слід зазначити, що у березні цього року адміністрація Трампа зняла санкції з білоруських підприємств, які виробляють калійні добрива – "Білоруської калійної компанії" та "Білоруськалію". Це відбулося в обмін на звільнення групи політичних в’язнів режимом Александра Лукашенка.

Натомість у Литві заявили, що не відкриють власні порти для експорту білоруських калійних добрив і не бачать підстав для пом'якшення санкцій проти режиму Олександра Лукашенка, що поставило під загрозу реалізацію домовленостей з Трампом.