Ціна нафти на 30 вересня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту підвищилися в середу після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон не готовий послаблювати санкції проти Ірану.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 30 вересня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $103,30 +0,69% WTI $89,81 +0,48% Urals $110,94 +0.36%

Листопадовий ф’ючерс на нафту Brent, термін дії якого спливає в середу, подорожчав на 71 цент (0,69%) - до $103,30 за барель. Грудневий контракт, який є активнішим, зріс на 35 центів - до $96,51. Ф’ючерси на американську нафту WTI піднялися на 43 центи (0,48%) - до $89,81 за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, постачання нафти з Близького Сходу продовжують відновлюватися, що стримує зростання світових цін на нафту. Саудівська Аравія відновила завантаження танкерів у порту Янбу після запуску нафтопроводу "Схід-Захід".

У вересні експорт сирої нафти з країн регіону зріс до 16,328 млн барелів на добу - максимуму від початку американо-ізраїльської війни з Іраном наприкінці лютого. За даними J.P. Morgan, нині регіональний експорт лише на 11% нижчий за довоєнний рівень.

Водночас ринок залишається чутливим до геополітичних ризиків. Невизначеність навколо санкцій проти Ірану та переговорів із Тегераном підтримує ризикову премію в цінах на нафту.

Зауважимо, поки світові котирування нафти коливаються на тлі чуток про можливе перемир'я між США та Іраном, на українських АЗС спостерігається різноспрямована динаміка цін. Головна турбулентність чекає на ринок у жовтні, коли на вартість пального в Україні тиснутимуть два протилежні чинники — прагнення Дональда Трампа збити ціни перед виборами та намагання Тегерана цьому завадити. Dilo розібралося, чого чекати водіям від гурту й роздробу найближчими тижнями.