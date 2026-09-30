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Цена нефти на 30 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Цены на нефть повысились в среду после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не готов ослаблять санкции против Ирана.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 30 сентября
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|$103,30
|+0,69%
|WTI
|$89,81
|+0,48%
|Urals
|$110,94
|+0.36%
Ноябрьский фьючерс на нефть Brent, срок действия которого истекает в среду, подорожал на 71 цент (0,69%) – до $103,30 за баррель. Декабрьский контракт, более активный, вырос на 35 центов - до $96,51. Фьючерсы на американскую нефть WTI поднялись на 43 цента (0,48%) – до $89,81 за баррель.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, остатки нефти с Ближнего Востока продолжают восстанавливаться, что сдерживает рост мировых цен на нефть. Саудовская Аравия возобновила загрузку танкеров в порту Янбу после запуска нефтепровода "Восток-Запад".
В сентябре экспорт сырой нефти из стран региона вырос до 16,328 млн баррелей в сутки – максимума с начала американо-израильской войны с Ираном в конце февраля. По данным JP Morgan, ныне региональный экспорт лишь на 11% ниже довоенного уровня.
В то же время, рынок остается чувствительным к геополитическим рискам. Неопределенность вокруг санкций против Ирана и переговоров с Тегераном поддерживает рисковую премию по ценам на нефть.
Отметим, что пока мировые котировки нефти колеблются на фоне слухов о возможном перемирии между США и Ираном, на украинских АЗС наблюдается разнонаправленная динамика цен. Главная турбулентность ждет рынок в октябре, когда стоимость топлива в Украине будут давить два противоположных фактора — стремление Дональда Трампа сбить цены перед выборами и попытки Тегерана этому помешать. Dilo разобралось, чего ждать водителям от группы и розницы в ближайшие недели.