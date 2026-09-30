Цена нефти на 30 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть повысились в среду после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не готов ослаблять санкции против Ирана.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 30 сентября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $103,30 +0,69% WTI $89,81 +0,48% Urals $110,94 +0.36%

Ноябрьский фьючерс на нефть Brent, срок действия которого истекает в среду, подорожал на 71 цент (0,69%) – до $103,30 за баррель. Декабрьский контракт, более активный, вырос на 35 центов - до $96,51. Фьючерсы на американскую нефть WTI поднялись на 43 цента (0,48%) – до $89,81 за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, остатки нефти с Ближнего Востока продолжают восстанавливаться, что сдерживает рост мировых цен на нефть. Саудовская Аравия возобновила загрузку танкеров в порту Янбу после запуска нефтепровода "Восток-Запад".

В сентябре экспорт сырой нефти из стран региона вырос до 16,328 млн баррелей в сутки – максимума с начала американо-израильской войны с Ираном в конце февраля. По данным JP Morgan, ныне региональный экспорт лишь на 11% ниже довоенного уровня.

В то же время, рынок остается чувствительным к геополитическим рискам. Неопределенность вокруг санкций против Ирана и переговоров с Тегераном поддерживает рисковую премию по ценам на нефть.

Отметим, что пока мировые котировки нефти колеблются на фоне слухов о возможном перемирии между США и Ираном, на украинских АЗС наблюдается разнонаправленная динамика цен. Главная турбулентность ждет рынок в октябре, когда стоимость топлива в Украине будут давить два противоположных фактора — стремление Дональда Трампа сбить цены перед выборами и попытки Тегерана этому помешать. Dilo разобралось, чего ждать водителям от группы и розницы в ближайшие недели.