Саудовская Аравия возобновила работу стратегического нефтепровода после атак дронов: как отреагировали цены на нефть

Саудовская Аравия снова запустила свой главный нефтепровод "Восток-Запад" и уже сегодня планирует возобновить продажу нефти из порта на Красном море. Трубопровод пришлось закрыть еще 13 сентября из-за атак дронов, из-за чего поставки полностью остановились.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Воздействие на мировые рынки и цены на нефть

Новость о возобновлении поставок помогла успокоить мировые рынки нефти и стимулировала падение цен. На фоне этих событий фьючерсы на нефть марки Brent снизились более чем на 2 доллара за баррель, достигнув самого низкого уровня с 8 сентября.

Из-за предварительных перебоев с поставкой через Ормузский пролив на фоне военного конфликта с участием США, Израиля и Ирана, ведущий экспортер ОПЕК активно использовал этот трубопровод для перенаправления около 4 миллионов баррелей в день, что составляет примерно 4% мировых поставок, непосредственно в порт Янбу.

Темпы перезапуска и планы компании Saudi Aramco

По информации инсайдеров, сразу после перезапуска нефтепровод начал функционировать на пониженной скорости. В то же время, один из источников сообщает, что компания стремится вернуться к довоенным темпам прокачки на уровне 4 миллионов баррелей в сутки, хотя представитель службы безопасности предупреждает, что полное восстановление может занять несколько недель.

На первом этапе трубопровод отправит сырье на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco на побережье Красного моря, а первое судно планируется загрузить в Янбу уже сегодня с последующим назначением в Китай.

Последствия остановки трубопровода

Трубопровод остановили 13 сентября в результате нападений. Поэтому Aramco уже была вынуждена задержать поставки части европейских клиентов из порта Янбу на Красном море.

Резкое прекращение поставок спровоцировало панические настроения среди покупателей, вынужденных срочно искать альтернативные источники импорта. В частности, польская компания Orlen SA объявила более десяти тендеров, пытаясь в кратчайшие сроки обеспечить необходимые альтернативные поставки нефти.

Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть несколько упали после сообщений, что Саудовская Аравия планирует возобновить работу нефтепровода "Восток-Запад" на уровне около половины его мощности в течение нескольких дней.