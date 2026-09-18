UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,66

+0,06

EUR

51,24

--0,21

Наличный курс:

USD

44,85

44,75

EUR

51,95

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Саудовская Аравия прекращает экспорт нефти в Европу: почему европейские заводы остались без топлива

Saudi Aramco
Saudi Aramco предупредила о прекращении поставок нефти в Европу / Depositphotos

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco сообщила, по меньшей мере, двум европейским клиентам по нефтепереработке, что в следующем месяце они не получат обещанных объемов сырой нефти после недавней атаки на ключевой трубопровод королевства, ведущий к Красному морю.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Обычно европейские партнеры получают нефть в рамках регулярных срочных контрактов, что гарантирует ежемесячные стабильные поставки. Однако в следующем месяце эти отгрузки не состоятся, поскольку ограничения касаются всех европейских покупателей в регионе.

Пока официальные представители Saudi Aramco не предоставили быстрых комментариев через внерабочее время.

Сроки восстановления трубопровода "Восток-Запад"

Саудовская Аравия была вынуждена полностью остановить работу своего стратегического трубопровода "Восток-Запад" на прошлой неделе после целенаправленной атаки беспилотников.

Источники, знакомые с ситуацией, отмечают, что частичный перезапуск магистрали ожидается в ближайшие дни, тогда как на полное восстановление всех рабочих мощностей понадобится около шести недель.

Традиционно европейские нефтеперерабатывающие заводы получают саудовское сырье через египетский средиземноморский порт Сиди-Керир, соединенный с Красным морем именно по этому трубопроводу.

Ситуация на европейском рынке энергоносителей

Резкое прекращение поставок спровоцировало панические настроения среди покупателей, вынужденных срочно искать альтернативные источники импорта. В частности, польская компания Orlen SA объявила более десяти тендеров, пытаясь в кратчайшие сроки обеспечить необходимые альтернативные поставки нефти.

Вынужденная пауза в снабжении создает серьезные вызовы для европейской энергобезопасности, учитывая объемы потребления саудовского сырья.

Согласно официальному ежемесячному отчету Международного энергетического агентства о рынке нефти, только в июне европейские страны ОЭСР импортировали из Саудовской Аравии 577 000 баррелей сырой нефти ежедневно.

Теперь НПЗ вынуждены быстро приспособиться к новым реалиям и перераспределять логистические цепочки на фоне дефицита.

Напомним, что добыча нефти в Саудовской Аравии упала до 30-летнего минимума. Страна официально проинформировала ОПЕК о резком сокращении добычи сырой нефти в прошлом месяце: показатель снизился на 1,9 миллиона баррелей в день и составил 6,238 миллиона баррелей в сутки, что стало самым низким уровнем с 1990 года.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности