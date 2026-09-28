Вибори в США, Трамп та Іран: що буде з цінниками на АЗС у жовтні

Поки світові котирування нафти коливаються на тлі чуток про можливе перемир'я між США та Іраном, на українських АЗС спостерігається різноспрямована динаміка цін. Головна турбулентність чекає на ринок у жовтні, коли на вартість пального в Україні тиснутимуть два протилежні чинники — прагнення Дональда Трампа збити ціни перед виборами та намагання Тегерана цьому завадити. Dilo розібралося, чого чекати водіям від гурту й роздробу найближчими тижнями.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту знизилися, оскільки трейдери оцінюють можливість перемир'я між США та Іраном, попри побоювання трейдерів, що посилення атак з боку повстанців-хуситів на Саудівську Аравію може серйозно порушити постачання чорного золота від ключового близькосхідного виробника.

Станом на вечір п'ятниці, 25 вересня, від початку торгів ф'ючерси еталонної марки Brent на листопад здешевшали на $2,26 за барель, або на 2,14% — до $104,3 за барель. Листопадові ф'ючерси американської нафти марки West Texas Intermediate знизилися в ціні на $2,2, або на 2,33% — до $92,41 за барель.

Минулого тижня джерела, близькі до переговорів, повідомили, що американські та іранські переговірники в Нью-Йорку активно вивчають поетапний шлях виходу з війни. Цей сценарій передбачає відновлення Тегераном судноплавства в Ормузькій протоці в обмін на скасування Вашингтоном економічної блокади Ірану. Напередодні президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що саме Сполучені Штати мають вирішити, коли завершиться військовий конфлікт.

Політика в США диктуватиме ціни на українському ринку дизелю та бензину

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", минулого тижня дизельне пальне в гурті на українському ринку дешевшало. Станом на вечір п'ятниці, 25 вересня, порівняно з 18 вересня середня гуртова ціна дизелю в Україні знизилася на 1,98 грн/л — до 94,5 грн/л.

На зовнішньому ринку котирування газойлю (основна сировина для виготовлення дизпального) залишалися практично стабільними. Ф’ючерси на Лондонській біржі станом на вечір 25 вересня торгувалися на рівні $1 468,25/т, що на $52/т менше, ніж під час закриття торгів попереднього дня.

На валютному ринку спостерігалася різноспрямована динаміка. За даними НБУ, офіційний курс долара зріс на 0,18 грн — до 44,97 грн/$, тоді як євро подешевшав на 0,22 грн — до 51,12 грн/€. У порівнянні за тиждень дизельне пальне подешевшало в усіх областях України щонайменше на 1 грн/л. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Бензин у гурті минулого тижня також дешевшав. Станом на 25 вересня порівняно з 18 вересня середня гуртова ціна бензину А-95 знизилася на 1,38 грн/л — до 82,36 грн/л. Бензинові котирування на європейських хабах, навпаки, зростали. Станом на 24 вересня від початку торгів котирування бензину А‑95 на північно-західному базисі CIF NWE зросли на $61/т — до $1 392/т. Водночас південний індикатор FOB Med підвищився на $47/т — до $1 374/т.

На АЗС бензин минулого тижня продовжував дорожчати, тоді як середня ціна дизпального майже не змінилася. Станом на 25 вересня порівняно з 18 вересня середня ціна бензину А-95 зросла на 67 коп./л — до 89,07 грн/л, а середня ціна дизпалива знизилася на 4 коп./л — до 98,27 грн/л. Серед національних операторів найбільше подорожчало преміальне пальне в мережах WOG та ОККО, де бензин А‑98 і преміальне дизпаливо додали по 3 грн/л, досягнувши 102,90 грн/л. У мережі Ukrnafta бензини А‑92 та А‑95 подорожчали на 1 грн/л, тоді як А‑95+ коштував 88,90 грн/л у межах акційної знижки. У мережі "БРСМ-Нафта" на 1 грн/л зросли ціни на звичайний та преміальний дизель. Водночас окремі оператори переглянули ціни у бік зниження. Зокрема, в мережі UPG бензин А‑95 подешевшав на 1 грн/л, а в AMIC Energy та KLO настільки ж знизилася вартість дизпального. Серед регіональних операторів найбільше зросла вартість бензинів у мережі U.GO, де А‑95 та А‑95+ подорожчали на 4 грн/л, а преміальне дизпаливо — на 2 грн/л. Помірне підвищення цін на бензини також відбулося в мережах Ovis, Parallel та ZOG. Водночас окремі оператори переглянули ціни на дизельне пальне у бік зниження, зокрема, в мережі "Олас" дизпаливо подешевшало на 2 грн/л. У Rur ціна А‑95 знизилася на 1 грн/л, тоді як дизель подорожчав настільки ж. В інших регіональних мережах зміни були переважно незначними.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, цього тижня очікується стабілізація паливного ринку в гуртовому та роздрібному сегментах. Водночас жовтень залишатиметься максимально непередбачуваним. Так, президент США Дональд Трамп намагатиметься максимально знизити ціни на нафту та пальне перед виборами до Конгресу США, тоді як в інтересах Ірану — зіпсувати результати Республіканської партії на виборах. Тож на ринок діятимуть два різноспрямовані чинники, і цінова ситуація залежатиме від того, який з них виявиться сильнішим.

Крім того, через конфлікти на Близькому Сході Північна та Південна Америки стали за останні пів року єдиними надійними постачальниками нафти до Європи. Тож сезон ураганів, який почнеться в Атлантиці в середині осені, може спричинити серйозні перебої з постачанням сировини, що також тиснутиме на ціни.

Трейдери газу не дочекалися сплеску попиту з боку аграріїв

За даними "Нафторинку", станом на 25 вересня середня ціна на LPG з доставкою по Україні знизилася на 464 грн/т порівняно з 23 вересня і склала 74 216 грн/т. Компанія "Полтава Газтрейд" знизила прайс за ресурс на 400–2 000 грн/т, до 71 500–78 000 грн/т залежно від регіону.

Середня ціна газу самовивозом по країні збільшилася на 109 грн/т, досягнувши 72 291 грн/т. Суміші у Київській, Миколаївській та Полтавській областях від компаній "Полтава Газтрейд" та "ТД ДМС Трейд" пропонувалися за 71 000–73 500 грн/т, що на 500–2 500 грн/т дешевше за ціни у понеділок, 21 вересня.

На АЗС пропан-бутан за минулий тиждень дещо здешевшав. Станом на 25 вересня порівняно з 18 вересня середня ціна автогазу на заправках знизилася на 17 коп./л — до 43,86 грн/л. У національних мережах ціни здебільшого залишалися стабільними, за винятком UPG та AMIC Energy, де автогаз подешевшав відповідно на 1,60 грн/л — до 43,90 грн/л та на 0,14 грн/л — до 43,87 грн/л. Серед регіональних операторів найбільше зниження зафіксовано у VostokGaz та "Олас", де ціни зменшилися на 2 та 1 грн/л відповідно. Водночас у Longo автогаз подорожчав на 0,95 грн/л — до 43,90 грн/л.

За оцінкою засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, цього тижня гуртові ціни дещо відновляться після просідання наприкінці минулого тижня. Водночас у жовтні ринок стабілізується і в гурті, і в роздріб.

Шубан зазначає, що в минулі роки в жовтні ціни суттєво зростали через стрімкий попит на газ з боку аграріїв, але зараз замовлень з боку агросектору майже немає, тож імпульсу на ринку також не очікується.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 92,90 99,90 45,50 WOG 92,90 99,90 45,50 Socar 94,90 103,00 45,50 Motto - 97,90 42,40 БРСМ-Нафта 85,99 96,99 42,49 UPG 88,90 97,90 43,90 UKRNAFTA 88,90 97,90 42,90

Дані: застосунки мереж АЗС.