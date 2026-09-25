Ціна нафти на 25 вересня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту п’ятницю, 25 вересня, дещо знизилися після різкого зростання напередодні, в той час як ринки оцінювали перспективи укладення перемир’я між США та Іраном.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 25 вересня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $105,11 - 1,4% WTI $92,61 - 2,1% Urals $109,69 +2.29%

Ціна на Brent знизилася на 1,47 долара, або 1,4%, до 105,11 долара за барель о 05:41 за Гринвічем, тоді як ціна на West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 2 долари, або 2,1%, до 92,61 долара за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ринки ретельно зважують можливість досягнення перемир'я між США та Іраном на тлі тривожних побоювань, що посилення атак з боку повстанців-хуситів на Саудівську Аравію може серйозно порушити постачання чорного золота від ключового близькосхідного виробника.

Цього тижня джерела, близькі до переговорів, повідомили, що американські та іранські переговірники в Нью-Йорку активно вивчають поетапний шлях виходу з війни. Цей сценарій передбачає відновлення Тегераном судноплавства в Ормузькій протоці в обмін на скасування Вашингтоном економічної блокади Ірану. Напередодні президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що саме Сполучені Штати мають вирішити, коли завершиться військовий конфлікт.

Ще в четвер нафтові котирування досягали тижневого максимуму, піднявшись одразу на 5%. За підсумками тижня марка Brent продемонструвала зростання на 1,7%, тоді як американська WTI втратила 7,2%. Наразі розбіжність у ціні між Brent та WTI досягла найбільшого показника з травня, склавши 12,50 долара за барель.

Такий значний розрив значною мірою зумовлений побоюваннями щодо можливої заборони США на експорт дизельного палива, яка здатна переповнити внутрішній американський ринок.

Як зазначає засновник SS WealthStreet Сугандха Сачдева, нафта Brent наразі містить значну геополітичну премію за ризик через обмежені поставки в Перську затоку, тоді як стабільне зростання видобутку та запасів у США утримує WTI зі суттєвою знижкою.

Раніше повідомлялося, що попит на нафтові танкери підскочив до максимуму через удари в Ормузькій протоці. Стрімке зростання попиту на нафтові танкери для транспортування нафти з Перської затоки підштовхнуло ціни на судна до рекордних рівнів.