Нацбанк звинуватили у тому, що він не розібрався з відмовою банків приймати заставу за Мудру: у регуляторі відповіли

Адвокати юридичної компанії "Міллер", які представляють ексзаступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру, звинуватили Національний банк України у невиконанні ухвали Вищого антикорупційного суду щодо перевірки обставин блокування застави за неї. У регуляторі натомість стверджують, що не отримали постанову.

Про це пише Dilo.

Позиція адвокатів Мудрої

У юридичній компанії "Міллер", яка представляє інтереси Мудрої, зазначили, що Нацбанк протягом 24 годин мав перевірити банки, які відмовилися проводити кошти застави, але не повідомив про результати перевірки.

Адвокати повідомили, що 24 вересня слідчий суддя ВАКС задовольнив їхню скаргу в інтересах Мудрої. Ця ухвала оскарженню не підлягала та набрала законної сили того ж дня. Того ж вечора адвокати надіслали цю ухвалу для виконання на офіційну електронну пошту НБУ з кваліфікованим електронним підписом, і 25 вересня о 9:10 НБУ письмово підтвердив її отримання.

Що кажуть в НБУ

У НБУ своєю чергою зауважили, що ухвала ВАКС за законом має бути направлена для виконання безпосередньо судом. Але наразі Нацбанк її не отримав ні через систему "Електронний суд", ні через інші офіційні канали комунікації, а регулятору доступні вступна та резолютивна частини ухвали. Оприлюднення її повного тексту очікується 29 вересня.

"Тому публічні твердження про те, що Національний банк нібито не виконує судове рішення, є некоректними. Національний банк діє і діятиме виключно у спосіб та в межах повноважень, визначених законом. Гучність публічних заяв не може змінювати встановлений законом порядок виконання судових рішень", - підкреслили у регуляторі.

Водночас НБУ не став очікувати офіційного надходження ухвали.

Отримавши її копію разом зі зверненням представників захисту, Нацбанк розцінив цю інформацію як достатню підставу і невідкладно розпочав відповідні дії:

направив запити до банків, зазначених у зверненні адвокатів, та отримав від них інформацію щодо причин відмови або проведення операцій із внесення застави (наразі тривають наглядовий аналіз і перевірка отриманої інформації);

розпочав необхідні процедури для перевірки дотримання банками вимог платіжного законодавства;

готує додаткове роз’яснення для банків щодо застосування чинних вимог законодавства під час проведення операцій із внесення застави;

готує відповідь ВАКС та представникам захисту.

"Після надходження ухвали ВАКС у встановленому законодавством порядку Національний банк забезпечить її належне виконання", — зазначили у регуляторі.

І додали, що НБУ не надавав банкам вказівок чи рекомендацій ані щодо блокування, ані щодо обов’язкового проведення платежів із внесення застави. У кожному конкретному випадку банк самостійно ухвалює рішення.

"Показовим є й фактичний результат: станом на кінець минулого тижня банки вже перерахували до ВАКС понад половину визначеної судом суми застави за Ірину Мудру. Отже, публічне твердження про те, що банки нібито відмовляються проводити будь-які платежі на депозитний рахунок ВАКС, не відповідає фактичним обставинам. Позиція Національного банку залишається незмінною: під час проведення таких операцій банки мають належно виконувати вимоги законодавства", — підсумували в НБУ.

Нагадаємо, ВАКС 25 серпня обрав Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн за підозрою у спробі легалізації 150 млн грн для сплати застави фігуранту іншого кримінального провадження.

Що відомо про справу?

Національне антикорупційне бюро оголосило про проведення нової спецоперації — "Форест Гамп" — для викриття "високорівневої корупції".

За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний Сенс Банк, щоб використовувати його у приватних інтересах. Зокрема — для сплати застави за фігуранта "операції Мідас" (вона ж "справа Тімура Міндіча") грошима "злочинного походження".

Правоохоронці не називають імені людини, для якої збирали заставу. Утім озвучені деталі вказують на колишнього міністра енергетика та юстиції Германа Галущенка.

У лютому ВАКС взяв Галущенка під варту з можливістю внесення застави.

Герман Галущенко є фігурантом масштабної операції "Мідас" (вона ж "справа Міндіча") із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів.

За даними правоохоронців, до складу злочинної групи входили:

заступник голови Офісу президента України (йдеться про Ірину Мудру );

); голова правління та голова наглядової ради державного "Сенс Банку" (йдеться про Олексія Ступака та Миколу Гладишенка );

та ); екснародний депутат (йдеться про Максима Микитася).

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Відповідний указ датований 19 серпня.

2 вересня ВАКС частково задовольнив клопотання обвинувачення та обрав запобіжний захід голові правління Сенс Банку Олексію Ступаку у вигляді застави в розмірі 15 мільйонів гривень.