НБУ відреагував на блокування банками операцій із внесення застави за Мудру: що кажуть

Національний банк України взяв до відома рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо проведення операцій із внесення застави та відреагує на нього в межах повноважень після отримання офіційного документа.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба регулятора.

Там зазначили, що Нацбанк не надавав банкам вказівок або рекомендацій ані щодо автоматичної відмови в проведенні операцій із внесення застави до ВАКС, ані щодо обов’язкового проведення таких операцій.

"Рішення щодо кожної конкретної операції банк приймає самостійно за результатами її належного аналізу та із застосуванням ризик-орієнтованого підходу відповідно до вимог законодавства", - підкреслили в НБУ.

Регулятор уточнює, що ризик-орієнтований підхід не означає ані ігнорування банками встановлених законодавством вимог фінансового моніторингу, ані необґрунтованої відмови в обслуговуванні клієнтів (де-рискінгу).

"Сам факт того, що кошти вносяться як застава в кримінальному провадженні, не є автоматичною підставою для визнання операції підозрілою або відмови в її проведенні. Так само статус політично значущої особи (PEP) сам по собі не є підставою для відмови в обслуговуванні", - пояснили в НБУ.

Регулятор наголошує, що банк має ретельно проаналізувати конкретну операцію та її учасників, зокрема джерела походження коштів, фінансовий стан платника, зв’язок між заставодавцем та особою, за яку вноситься застава, а також інші обставини, що можуть свідчити про підвищений ризик. Рішення про проведення операції або відмову в її проведенні має бути результатом такого індивідуального аналізу, зокрема з урахуванням історії відносин із клієнтом та джерел походження безготівкових коштів незалежно від часу їх перебування на рахунку або джерел готівкових коштів незалежно від факту наявності інформації про них у декларації НАЗК.

НБУ вже аналізує практику проведення таких операцій і найближчим часом надасть фінустановам додаткові роз'яснення.

Що передувало

Адвокати юридичної компанії "Міллер", які представляють ексзаступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру, повідомили, що слідчий суддя ВАКС зобов'язав Нацбанк протягом 24 годин перевірити законність відмови 15 банків провести платіж із внесення визначеної судом застави та вжити заходів реагування, оскільки через дії банків підозрювана залишається в СІЗО.

ВАКС 25 серпня обрав Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн за підозрою у спробі легалізації 150 млн грн для сплати застави фігуранту іншого кримінального провадження.

Що відомо про справу?

Національне антикорупційне бюро оголосило про проведення нової спецоперації — "Форест Гамп" — для викриття "високорівневої корупції".

За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний Сенс Банк, щоб використовувати його у приватних інтересах. Зокрема — для сплати застави за фігуранта "операції Мідас" (вона ж "справа Тімура Міндіча") грошима "злочинного походження".

Правоохоронці не називають імені людини, для якої збирали заставу. Утім озвучені деталі вказують на колишнього міністра енергетика та юстиції Германа Галущенка.

У лютому ВАКС взяв Галущенка під варту з можливістю внесення застави.

Герман Галущенко є фігурантом масштабної операції "Мідас" (вона ж "справа Міндіча") із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів.

За даними правоохоронців, до складу злочинної групи входили:

заступник голови Офісу президента України (йдеться про Ірину Мудру );

); голова правління та голова наглядової ради державного "Сенс Банку" (йдеться про Олексія Ступака та Миколу Гладишенка );

та ); екснародний депутат (йдеться про Максима Микитася).

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Відповідний указ датований 19 серпня.

2 вересня ВАКС частково задовольнив клопотання обвинувачення та обрав запобіжний захід голові правління Сенс Банку Олексію Ступаку у вигляді застави в розмірі 15 мільйонів гривень.