НБУ отреагировал на блокирование банками операций по внесению залога за Мудрую: что говорят

Национальный банк Украины принял к сведению решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о проведении операций по внесению залога и отреагирует на него в пределах полномочий после получения официального документа.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Там отметили, что Нацбанк не предоставлял банкам указаний или рекомендаций ни об автоматическом отказе в проведении операций по внесению залога в ВАКС, ни об обязательном проведении таких операций.

"Решение по каждой конкретной операции банк принимает самостоятельно по результатам ее надлежащего анализа и с применением риск-ориентированного подхода в соответствии с требованиями законодательства", - подчеркнули в НБУ.

Регулятор уточняет, что риск-ориентированный подход не означает ни игнорирования банками установленных законодательством требований финансового мониторинга, ни необоснованного отказа в обслуживании клиентов (рискинга).

"Сам факт того, что средства вносятся как залог в уголовном производстве, не является автоматическим основанием для признания сделки подозрительной или отказа в ее проведении. Так же статус политически значимого лица (PEP) сам по себе не является основанием для отказа в обслуживании", - пояснили в НБУ.

Регулятор отмечает, что банк должен тщательно проанализировать конкретную операцию и ее участников, в частности, источники происхождения средств, финансовое состояние плательщика, связь между залогодателем и лицом, за которое вносится залог, а также другие обстоятельства, которые могут свидетельствовать о повышенном риске. Решение о проведении операции или отказе в ее проведении должно быть результатом такого индивидуального анализа, в частности с учетом истории отношений с клиентом и источников происхождения безналичных средств независимо от времени их нахождения на счете или источников наличных средств независимо от факта наличия информации о них в декларации НАПК.

НБУ уже анализирует практику проведения таких операций и в ближайшее время предоставит финучреждениям дополнительные разъяснения.

Что предшествовало

Адвокаты юридической компании "Миллер", представляющие эксзамглаву Офиса президента Ирину Мудру, сообщили, что следственный судья ВАКС обязал Нацбанк в течение 24 часов проверить законность отказа 15 банков провести платеж по внесению определенного судом залога и принять меры реагирования, поскольку из-за действий банков подозреваемая остается в СИ.

ВАКС 25 августа избрал Мудрую меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу в 20 млн грн по подозрению в попытке легализации 150 млн грн для уплаты залога фигуранту другого уголовного производства.

Что известно о деле?

Национальное антикоррупционное бюро объявило о проведении новой спецоперации - "Форест Гамп" - для разоблачения "высокоуровневой коррупции".

По данным следствия, фигуранты взяли под контроль государственный "Сенс Банк", чтобы использовать его в частных интересах. В частности - для уплаты залога за фигуранта "операции Мидаса" (она же "дело Тимура Миндича") деньгами "преступного происхождения".

Правоохранители не называют имя человека, для которого собирали залог. Впрочем, озвученные детали указывают на бывшего министра энергетика и юстиции Германа Галущенко .

В феврале ВАКС взял Галущенко под стражу с возможностью внесения залога.

Герман Галущенко является фигурантом масштабной операции "Мидас" (она же "дело Миндича") по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, бизнесмен Тимур Миндич оказал влияние на Галущенко, а сам министр был привлечен к отмыванию средств.

По данным правоохранителей, в состав преступной группы входили:

заместитель председателя Офиса президента Украины (речь идет о Ирину Мудрую );

); председатель правления и председатель наблюдательного совета государственного "Смысл Банка" (речь идет о Алексея Ступака и Николая Гладишенко );

и ); экснародный депутат (речь идет о Максима Никитася ).

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующий указ датирован 19 августа.

2 сентября ВАКС частично удовлетворил ходатайство обвинения и избрал меру пресечения председателю правления Сенс Банку Алексею Ступаку в виде залога в размере 15 миллионов гривен.