"Vodafone Украина" установит солнечные электростанции еще на 400 базовых станциях

"Vodafone Украина" начинает вторую волну проекта по развитию собственной солнечной генерации. Мобильный оператор планирует установить солнечные электростанции еще на 400 базовых станциях по всей стране.

Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе мобильного оператора.

Масштаб второго этапа в четыре раза превышает первый, а в целом программа автономности охватит 500 объектов.

Этот проект является частью системной программы компании по повышению энергетической устойчивости сети во время войны и регулярных обстрелов энергоинфраструктуры.

Сколько электроэнергии производят СЭС

Первый этап программы был завершен в июне 2026 года. Солнечные электростанции установили на 100 базовых станциях в 14 областях. За первый летний сезон они произвели более 110 тыс. кВтч электроэнергии.

Прогнозируемая годовая выработка первой волны составляет около 380 МВт·ч. По оценке компании это может покрыть до 30% годового потребления соответствующих базовых станций. Общая установленная мощность первой волны – 360 кВт, в среднем около 3,6 кВт на станцию.

"В периоды максимального солнечного поколения отдельные базовые станции могли работать без потребления электроэнергии из внешней сети", - отметил технический директор " Vodafone Украина" Евгений Фрунза.

Днем солнечные панели обеспечивают часть потребностей базовых станций в электроэнергии и помогают заряжать аккумуляторы. В благоприятную погоду они могут полностью покрывать текущее потребление отдельных станций.

Благодаря этому аккумуляторы сохраняют больший запас энергии в случае исчезновения внешнего питания.

Напомним, в июне "Vodafone Украина" завершила первый этап перевода своей инфраструктуры на возобновляемые источники энергии.