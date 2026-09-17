"Vodafone Украина" получит финансирование от США на модернизацию телекоммуникационной сети

Американская корпорация финансирования развития (DFC) одобрила финансирование для “Vodafone Украина”. Деньги будут направлены на укрепление и модернизацию критической телекоммуникационной инфраструктуры оператора.

Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе DFC.

DFC сообщил, что совет директоров одобрил новые инвестиции общим объемом более $8 млрд. В этот пакет вошло и финансирование украинского рынка телекоммуникаций.

"Именно такие инвестиции президент Трамп уполномочил DFC осуществлять. Эти проекты поддержат миллиарды американского экспорта, обеспечат безопасность критически важной инфраструктуры и ресурсов в Украине, Иордании и по всей Африке, а также укрепят американские компании, конкурирующие на некоторых важнейших рынках мира", - сказал генеральный директор DFC Бен Блэк.

На что пойдут деньги

Среди утвержденных проектов - финансирование "Vodafone Украина", второго по размеру мобильного оператора страны и дочерней компании холдинга NEQSOL.

Финансирование должно помочь оператору модернизировать важную критическую телекоммуникационную инфраструктуру в условиях войны.

В сообщении также отмечается, что работающие и инвестирующие в Украину американские компании получат доступ к "безопасной и надежной инфраструктуре 5G, построенной на основе надежных технологий".

Точную суму финансирования "Vodafone Украина" в DFC не назвали.

Справочно

Международная финансовая корпорация развития DFC – это учреждение и агентство федерального правительства США, финансирующее проекты развития преимущественно в странах с низким и средним уровнем дохода.

Кредитные возможности DFC используются для предоставления и гарантирования ссуд, прямых инвестиций в акционерный капитал, а также страхования политических рисков для проектов развития.

О "Vodafone Украина"

"Vodafone Украина" – телекоммуникационная компания и мобильный оператор в Украине, предоставляющая услуги скоростного интернета, фиксированной связи и интернета.

"Vodafone Украина" обеспечивает услугами 15,4 млн. клиентов. По данным оператора, в период с 2015 по первый квартал 2026 года инвестиции в телеком-сеть составили 58,8 млрд грн. С декабря 2019 года компания является частью NEQSOL Holding.

Напомним, "Vodafone Украина" завершила поглощение интернет-провайдера Frinet за $2 млн. Благодаря этому соглашению оператор получил 100% долю в компании, что позволяет ему активно развивать фиксированную связь и домашний интернет по всей стране.