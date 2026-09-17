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"Vodafone Україна" отримає фінансування від США на модернізацію телекомунікаційної мережі
Американська корпорація фінансування розвитку (DFC) схвалила фінансування для "Vodafone Україна". Гроші спрямують на зміцнення та модернізацію критичної телекомунікаційної інфраструктури оператора.
Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі DFC.
DFC повідомила, що рада директорів схвалила нові інвестиції загальним обсягом понад $8 млрд. У цей пакет увійшло фінансування українського ринку телекомунікацій.
"Саме такі інвестиції президент Трамп уповноважив DFC здійснювати. Ці проекти підтримають мільярди американського експорту, забезпечать безпеку критично важливої інфраструктури та ресурсів в Україні, Йорданії та по всій Африці, а також зміцнять американські компанії, які конкурують на деяких найважливіших ринках світу", — сказав генеральний директор DFC Бен Блек.
На що підуть кошти
Серед затверджених проєктів — фінансування "Vodafone Україна", другого за розміром мобільного оператора країни та дочірньої компанії холдингу NEQSOL.
Фінансування має допомогти оператору модернізувати важливу критичну телекомунікаційну інфраструктуру в умовах війни.
У повідомленні також зазначається, що американські компанії, які працюють та інвестують в Україну, отримають доступ до "безпечної та надійної інфраструктури 5G, побудованої на основі надійних технологій".
Точної суми фінансування "Vodafone Україна" в DFC не назвали.
Довідково
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC — це установа та агентство федерального уряду США, яке фінансує проєкти розвитку переважно у країнах із низьким і середнім рівнем доходу.
Кредитні можливості DFC використовуються для надання та гарантування позик, прямих інвестицій у акціонерний капітал, а також страхування політичних ризиків для проектів розвитку.
Про "Vodafone Україна"
"Vodafone Україна" — телекомунікаційна компанія та мобільний оператор в Україні, що надає послуги швидкісного інтернету, фіксованого зв’язку та інтернету.
"Vodafone Україна" забезпечує послугами 15,4 млн клієнтів. За даними оператора, у період з 2015 року по перший квартал 2026 року інвестиції у телеком-мережу склали 58,8 млрд грн. З грудня 2019 року компанія є частиною NEQSOL Holding.
Нагадаємо, "Vodafone Україна" завершила поглинання інтернет-провайдера Frinet за $2 млн. Завдяки цій угоді оператор отримав 100% частку в компанії, що дозволяє йому активно розвивати фіксований зв'язок та домашній інтернет по всій країні.