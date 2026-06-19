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Vodafone перевел первые 100 базовых станций на солнечную энергию

солнечные панели
Компания Vodafone Украина установила солнечные панели на своих станциях / "Vodafone Украина"

Компания Vodafone Украина завершила первый этап перевода своей инфраструктуры на возобновляемые источники энергии. В настоящее время 100 базовых станций в 14 областях страны получают питание от солнца.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в прессрелизе компании.

Это позволит башням работать автономно при выключении света, покрывать 30% их потребления электричества.

"Старт проекта мы объявили осенью 2025 года – и уже сейчас, несмотря на логистические сложности и регулярные обстрелы энергоинфраструктуры, чрезвычайно тяжелую зиму и критические погодные условия, – завершили первую волну…. Следующие этапы стартуем сразу", – отмечает технический директор Vodafone Украина.

Результаты первого этапа проекта:

  • суммарная мощность установленных панелей составляет 360 кВт, что равняется в среднем 3,6 кВт на один объект;
  • ожидаемая экономия электричества из сети составляет около 380 МВтч в год, что закрывает 30% потребностей этих 100 станций;
  • финансовая экономия с учетом действующих тарифов превысит 100 тысяч евро ежегодно;
  • выбросы углекислого газа снизятся на 210 тонн в год.

О Vodafone Украина

Vodafone Украина – телекоммуникационная компания и мобильный оператор в Украине, предоставляющая услуги скоростного интернета 4G, фиксированной связи и интернета.

Vodafone Украина обеспечивает услугами 15,4 млн. клиентов. По данным оператора, в период с 2015 по первый квартал 2026 года инвестиции в телеком-сеть составили 58,8 млрд грн. С декабря 2019 года компания является частью NEQSOL Holding.

Напомним, Vodafone Украина завершила поглощение интернет-провайдера Frinet за $2 млн. Благодаря этому соглашению оператор получил 100% долю в компании, что позволяет ему активно развивать фиксированную связь и домашний интернет по всей стране.

Автор:
Татьяна Ковальчук