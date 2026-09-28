Польща запропонувала розмістити виробництво ракет для Patriot у себе замість України

Польща запропонувала розмістити на своїй території підприємство з виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot для України, бо вважає свою територію безпечнішою для такого підприємства. Реалізація такої ініціативи залежатиме від рішення США щодо відповідної ліцензії.

Як пише Dilo, про це заявила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собков’як-Чарнецька, передає RMF24.

За її словами, якщо виробництво ракет Patriot плануватимуть створити в Україні, Варшава готова запропонувати безпечнішу альтернативу — розмістити завод на польській території.

"Якщо планується будівництво такого заводу в Україні, ми пропонуємо побудувати його в Польщі, щоб він був розташований на так званій безпечній території", — підкреслила Собков’як-Чарнецька.

Вона також зазначила, що можливість отримання Польщею дозволу на створення власного сервісного центру, а в перспективі й виробництва ракет Patriot, не залежить від того, чи отримає аналогічну ліцензію Україна.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив остаточне рішення щодо надання Україні ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot, заявив президент України Володимир Зеленський після переговорів у Нью-Йорку.

Ракети-перехоплювачі Patriot вважаються одним із ключових засобів захисту України від російських балістичних ракет. Виробник комплексу – компанія RTX (раніше Raytheon) – випускає близько 500 ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 MSE на рік. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про дефіцит боєприпасів та пропонував США продати частину свого запасу для захисту українських міст від російських атак узимку.

Зауважимо, обіцянка президента США Дональда Трампа дозволити Україні виробляти ракети Patriot є важливим політичним сигналом для Києва, але не вирішить проблему дефіциту ракет у короткостроковій перспективі. За оцінками експертів з оборони, запуск такого виробництва може зайняти щонайменше рік або більше.