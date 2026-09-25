Трамп ухвалив рішення надати Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot — Зеленський

Президент США Дональд Трамп ухвалив остаточне рішення щодо надання Україні ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot, заявив президент України Володимир Зеленський після переговорів у Нью-Йорку.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що "так, я прийняв остаточне рішення — ліцензії для виробництва ракет Patriot Україна отримає", — сказав Зеленський журналістам у п'ятницю.

Трамп і Зеленський зустрічалися у Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Після переговорів 22 вересня Офіс президента повідомляв, що українська й американська команди продовжують працювати над запуском виробництва ракет-перехоплювачів Patriot в Україні.

Локалізація виробництва може зменшити залежність України від регулярних поставок перехоплювачів зі США, однак сама ліцензія ще не означає швидкого запуску серійного виробництва.

Нагадаємо, ще минулого тижня Трамп допускав передачу Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot, але тоді наголошував, що остаточне рішення ще не ухвалене.

Додамо, раніше Україна та Raytheon обговорювали спільне виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot.