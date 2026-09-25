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Новости
Дата публикации

Трамп принял решение предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot — Зеленский

Patriot
Трамп принял решение предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot

Президент США Дональд Трамп принял окончательное решение о предоставлении Украине лицензий на производство ракет для систем Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в Нью-Йорке.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент Трамп на последней встрече со мной подчеркнул, что "да, я принял окончательное решение - лицензии для производства ракет Patriot Украина получит", - сказал Зеленский журналистам в пятницу.

Трамп и Зеленский встречались в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. После переговоров 22 сентября офис президента сообщал, что украинская и американская команды продолжают работать над запуском производства ракет-перехватчиков Patriot в Украине.

Локализация производства может снизить зависимость Украины от регулярных поставок перехватчиков из США, однако сама лицензия еще не означает быстрого запуска серийного производства.

Напомним, еще на прошлой неделе Трамп допускал передачу Украине лицензии на производство ракет Patriot, но тогда подчеркивал, что окончательное решение еще не принято.

Ранее Украина и Raytheon обсуждали совместное производство ракет-перехватчиков для Patriot.

Автор:
Татьяна Гойденко
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