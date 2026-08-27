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В Киеве более месяца ограничат движение возле Бессарабской площади: что известно

ремонт дорог
Бассейной и Бессарабским проездом частично ограничат движение

В Киеве с 28 августа по 5 октября частично будут ограничивать движение по улице Бассейной и Бессарабским проездом в Печерском районе.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Ограничение движения в Киеве

Работы продлятся ежедневно с 8:00 до 20:00. Специалисты Печерского ШЭУ будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие и обустраивать понижение бортового камня на отдельных участках.

Работы проводятся в рамках реорганизации схемы движения пешеходов вокруг Бессарабской площади. Здесь планируют продублировать подземные переходы наземными, чтобы сделать маршруты для пешеходов более удобными, доступными и соответствующими принципам безбарьерности.

В "Киевавтодоре" извиняются за временные неудобства и призывают водителей и пешеходов учитывать ограничения при планировании своих маршрутов.

Фото 2 — В Киеве более месяца ограничат движение возле Бессарабской площади: что известно

Напомним, в Киеве в ближайшее время изменят схему движения пешеходов вокруг Бессарабской площади. Шесть новых наземных переходов продублируют подземные, а еще два перехода реконструируют.

Автор:
Ольга Опенько

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