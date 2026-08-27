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В Киеве более месяца ограничат движение возле Бессарабской площади: что известно
В Киеве с 28 августа по 5 октября частично будут ограничивать движение по улице Бассейной и Бессарабским проездом в Печерском районе.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Ограничение движения в Киеве
Работы продлятся ежедневно с 8:00 до 20:00. Специалисты Печерского ШЭУ будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие и обустраивать понижение бортового камня на отдельных участках.
Работы проводятся в рамках реорганизации схемы движения пешеходов вокруг Бессарабской площади. Здесь планируют продублировать подземные переходы наземными, чтобы сделать маршруты для пешеходов более удобными, доступными и соответствующими принципам безбарьерности.
В "Киевавтодоре" извиняются за временные неудобства и призывают водителей и пешеходов учитывать ограничения при планировании своих маршрутов.
Напомним, в Киеве в ближайшее время изменят схему движения пешеходов вокруг Бессарабской площади. Шесть новых наземных переходов продублируют подземные, а еще два перехода реконструируют.