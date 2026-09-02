Організатори фестивалю "Книжкова країна" через збільшення обстрілів перенесли його на наступний рік

Фестиваль "Книжкова країна. Загадкова", який мав відбутися 17–20 вересня на ВДНГ у Києві, перенесли на весну через безпекову ситуацію в столиці та збільшення кількості обстрілів.

Як пише Dilo, про це повідомили організатори фестивалю.

Команда проєкту готувала програму, книжковий ярмарок та нові інтерактивні зони, однак змушена відкласти проведення фестивалю на квітень 2027 року.

Фото: bookvdng

"Ми дуже чекали на цю зустріч. Готували програму, великий книжковий ярмарок, нові активності й сюрпризи. Працювали над фестивалем щодня й до останнього вірили, що вже зовсім скоро зустрінемося з вами на ВДНГ. Але, на жаль, не все залежить від нас", — йдеться в офіційній заяві.

Представники команди зазначили, що вимушена пауза дасть змогу підготувати захід: видавництва зможуть відновити роботу після атак, автори — завершити рукописи, а друкарні — випустити нові наклади.

Про фестиваль

"Книжкова країна" — відкритий книжковий фестиваль, який проходить на території столичного ВДНГ. Подія є найбільшим літературним заходом України та орієнтована на аудиторію різного віку та вподобань.

Перший фестиваль відбувся 25 квітня 2024 року. У вересні 2026 року захід мав відбутися вже вшосте.

Збитки книжкового бізнесу

Український книжковий ринок входив у 2026 рік уже ослабленим. Виїзд частини населення за кордон, зниження купівельної спроможності та психологічний стан людей позначилися на попиті на книжки. Тепер до цих проблем додалися прямі наслідки російських атак. Йдеться не лише про удари безпосередньо по видавництвах і друкарнях, адже ворог також руйнує склади та розподільчі центри великих торговельних і логістичних компаній, де зберігається книжкова продукція. На тлі масштабних руйнувань книжкова галузь уже оцінювала свої сукупні збитки у 11,9 млрд грн.

За оцінкою очільниці Українського інституту книги Олександри Коваль, унаслідок російських атак книжкова сфера могла втратити 8-12 млн примірників. Для повторного друку знищених книжок за умови збереження прав та макетів може знадобитися 1-1,5 млрд грн.