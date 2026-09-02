Организаторы фестиваля "Книжная страна" из-за увеличения обстрелов перенесли его на следующий год

Фестиваль "Книжная страна. Загадочная", который должен был состояться 17–20 сентября на ВДНХ в Киеве, перенесли на весну из-за ситуации в безопасности в столице и увеличения количества обстрелов.

Как пишет Dilo, об этом сообщили организаторы фестиваля.

Команда проекта готовила программу, книжную ярмарку и новые интерактивные зоны, однако вынуждена отложить проведение фестиваля на апрель 2027 года.

Фото: bookvdng

"Мы очень ждали этой встречи. Готовили программу, большую книжную ярмарку, новые активности и сюрпризы. Работали над фестивалем ежедневно и до последнего верили, что уже совсем скоро встретимся с вами на ВДНХ. Но, к сожалению, не все зависит от нас", — говорится в официальном заявлении.

Представители команды отметили, что вынужденная пауза позволит подготовить мероприятие: издательства смогут возобновить работу после атак, авторы завершить рукописи, а типографии выпустить новые тиражи.

О фестивале

"Книжная страна" - открытый книжный фестиваль, который проходит на территории столичного ВДНХ. Событие является крупнейшим литературным мероприятием Украины и ориентировано на аудиторию всех возрастов и предпочтений. Первый фестиваль прошел 25 апреля 2024 года. В сентябре 2026 года заходил состояться уже в шестой раз.

Результаты пятого фестиваля

С 23 по 26 апреля текущего года на ВДНХ прошел пятый фестиваль "Книжная страна". По данным организаторов, мероприятие объединило 200 участников и более 500 событий. Несмотря на сложные погодные условия, событие посетило 71 465 гостей.

В последний день проведения фестиваля часть инфраструктуры была разрушена бурей. Общий ущерб от непогоды организаторы оценили более чем в 350 000 грн.

В течение четырех дней 77% посетителей покупали литературу на ярмарке. В общей сложности гости приобрели более 85 тысяч книг на сумму более 32 млн грн, а средняя стоимость одного экземпляра составила 380 грн.

В среднем один посетитель потратил на фестивале чуть больше 1000 грн. Из этой суммы свыше 600 грн пошли непосредственно на книги, а 400 грн направили гости на развлечения, еду, напитки и другие расходы.

Убытки книжного бизнеса

Украинский книжный рынок входил в 2026 уже ослабленным. Выезд части населения за границу, снижение покупательной способности и психологическое состояние людей сказались на спросе на книги. Теперь к этим проблемам добавились прямые последствия российских атак. Речь идет не только об ударах непосредственно по издательствам и типографиям, ведь враг разрушает склады и распределительные центры крупных торговых и логистических компаний, где хранится книжная продукция. На фоне масштабных разрушений книжная отрасль уже оценивала свой совокупный ущерб в 11,9 млрд грн.

По оценке главы Украинского института книги Александры Коваль, в результате российских атак книжная сфера могла потерять 8-12 млн экземпляров. Для повторной печати уничтоженных книг при сохранении прав и макетов может потребоваться 1-1,5 млрд грн.