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В поддержку ветеранов в 2027 году планируют направить 18,5 млрд грн

ветеран
В 2027 году в поддержку ветеранов планируют выделить 18,5 млрд. грн.

В 2027 году в поддержку ветеранов планируют заложить в государственный бюджет около 18,5 млрд. грн. Средства должны быть направлены, в частности, на жилищные программы для ветеранов-ВПЛ, медицинскую помощь, реабилитацию и протезирование. Сейчас в Украине насчитывается более 1,5 млн. ветеранов.

Как пишет Dilo, об этом информирует премьер-министр Сергей Корецкий.

Как планируют усилить поддержку ветеранов

Первоочередные шаги по усилению государственной поддержки ветеранов и их семей обсудили на заседании Координационного совета. Участие в нем приняли представители Офиса Президента, Министерства по делам ветеранов, правительства и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

По итогам совещания министру Виталию Киму было поручено ускорить работу с парламентом над одобрением Кодекса о защитниках и защитницах государственности.

Отдельно планируется обработать жилищную программу для ветеранов из числа внутренне перемещенных лиц. Также среди приоритетов – расширение доступа ветеранов к медицинской помощи, реабилитации и протезированию.

Таким образом, государство определило ключевые направления работы в сфере ветеранской политики на ближайший период, в частности, в отношении жилья, медицинской помощи и законодательного урегулирования статуса защитников и защитниц.

Напомним, в 2026 году в Украине продолжена реализация комплексной программы образовательной поддержки для военнослужащих и их родных. Эти льготы позволяют не только получить профессиональное образование во время службы, но и гарантируют надежный старт для детей защитников.

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