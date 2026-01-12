Запланована подія 2

Образование для военнослужащих и их семей: какими льготами могут воспользоваться защитники в 2026 году

военнослужащие
Военнослужащие и члены их семей имеют право на образовательные льготы. / Сухопутные войска ВСУ

В 2026 году в Украине продолжена реализация комплексной программы образовательной поддержки для военнослужащих и их родных. Эти льготы позволяют не только получить профессиональное образование во время службы, но и гарантируют надежный старт для детей защитников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Кто имеет право на льготы?

Согласно закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", защитники имеют право на бесплатное обучение, повышение квалификации и последипломное образование. Это относится как к военным учебным заведениям, так и к гражданским университетам.

Основные правила обучения:

  • офицеры-контрактники могут учиться в вузах без отрыва от службы после того, как отслужат срок, равный времени их предварительного обучения;
  • военные в возрасте 18–25 лет, не имеющие высшего образования, также имеют право на обучение без отрыва от службы (кроме тех, кто проходит базовую службу или являются курсантами);
  • студенты, призванные во время учебы, после увольнения имеют гарантированное право на восстановление в том же учебном заведении, независимо от формы обучения.

Поддержка семей

Государство обеспечивает особый статус для семей военных в вопросах воспитания детей:

  • дети военнослужащих имеют первоочередное право на места в детсадах, школах и оздоровительных лагерях предоставляются по месту жительства семьи в первую очередь;
  • дети ветеранов с выслугой более 20 лет или лиц с инвалидностью в результате службы имеют преимущественное право на зачисление в лицеи и военные вузы;
  • дети погибших героев или тех, кто признан безвестно отсутствующим, относят к государственным учебным заведениям "вне конкурса" за счет бюджета.

Поддержка для студентов

Участники боевых действий (УБД), лица с инвалидностью в результате войны и их дети (до окончания обучения, но не дольше 23 лет) имеют право на широкий спектр помощи:

  • полная или частичная оплата обучения за счет бюджета;
  • льготные долгосрочные кредиты на образование;
  • выплата социальных стипендий; безвозмездные учебники и проживание в общежитиях;
  • свободный доступ к интернету и базам данных в учебных заведениях.

Эти меры направлены на то, чтобы каждый защитник и его семья ощущали реальную поддержку государства не только при выполнении боевых задач, но и в гражданской жизни.

Напомним, в сентябре 2025 года сообщалось, что государство предоставляет защитникам и защитницам Украины возможность получить новую профессию в сфере информационных технологий. Ветераны и военные могут получить ваучер на обучение стоимостью до 30 280 грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук