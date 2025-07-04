Образовательные льготы: на что имеют право военнослужащие и их дети

Военнослужащие, участники боевых действий и дети имеют право на образовательные льготы. В частности, внеконкурсное поступление в учебные заведения, покрытие оплаты за обучение со счетов местных бюджетов, первоочередное право на устройство своих детей в сады и школы, а также назначение социальных стипендий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства обороны Украины.

Кто имеет право на образовательные льготы?

Участники боевых действий и их дети имеют:

приоритетное право при поступлении в заведения высшего и профессионального высшего образования;

внеконкурсное поступление в заведения профессионально-технического образования;

бесплатные курсы подготовки и переквалификации для получения новой профессии.

Для детей военнослужащих предусмотрено:

первоочередное право на устройство в дошкольные и общеобразовательные учебные заведения ;

бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря.

Дети погибших защитников имеют право:

внеконкурсное поступление в высшие и профессионально-технические учреждения .

Дети военных с выслугой 20+ лет или инвалидностью имеют:

преимущественное право на поступление в ВУЗы, военных лицеев, а также других учреждений с военными кафедрами.

Кроме того, для тех, кто был призван во время учебы, обеспечено право возвращения в учебное заведение после демобилизации. Лицам, увольняемым или уволенным со службы, предоставляется возможность социальной и профессиональной адаптации. Она предусматривает возможность проходить курсы подготовки и переквалификации для получения новой профессии.

Финансовая поддержка от государства

Государство также оказывает целевую финансовую поддержку для получения образования военнослужащим, участникам боевых действий и лицам с инвалидностью в результате войны.

Поддержка включает:

полную или частичную оплату стоимости обучения из государственного или местного бюджетов;

предоставление льготных долгосрочных кредитов для получения образования;

назначение социальных стипендий;

бесплатное обеспечение учебниками;

свободный доступ к образовательным онлайн-ресурсам;

безвозмездное или льготное проживание в общежитиях на период обучения.

Для детей военнослужащих эта поддержка действует до завершения учебы, но не дольше, чем до достижения 23-летнего возраста. Приоритет отдается детям погибших военных, лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, пленных.

Напомним, в апреле Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий новые образовательные гарантии для военнослужащих в возрасте 18-24 лет.