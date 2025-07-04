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Образовательные льготы: на что имеют право военнослужащие и их дети
Военнослужащие, участники боевых действий и дети имеют право на образовательные льготы. В частности, внеконкурсное поступление в учебные заведения, покрытие оплаты за обучение со счетов местных бюджетов, первоочередное право на устройство своих детей в сады и школы, а также назначение социальных стипендий.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства обороны Украины.
Кто имеет право на образовательные льготы?
Участники боевых действий и их дети имеют:
- приоритетное право при поступлении в заведения высшего и профессионального высшего образования;
- внеконкурсное поступление в заведения профессионально-технического образования;
- бесплатные курсы подготовки и переквалификации для получения новой профессии.
Для детей военнослужащих предусмотрено:
- первоочередное право на устройство в дошкольные и общеобразовательные учебные заведения ;
- бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря.
Дети погибших защитников имеют право:
- внеконкурсное поступление в высшие и профессионально-технические учреждения.
Дети военных с выслугой 20+ лет или инвалидностью имеют:
- преимущественное право на поступление в ВУЗы, военных лицеев, а также других учреждений с военными кафедрами.
Кроме того, для тех, кто был призван во время учебы, обеспечено право возвращения в учебное заведение после демобилизации. Лицам, увольняемым или уволенным со службы, предоставляется возможность социальной и профессиональной адаптации. Она предусматривает возможность проходить курсы подготовки и переквалификации для получения новой профессии.
Финансовая поддержка от государства
Государство также оказывает целевую финансовую поддержку для получения образования военнослужащим, участникам боевых действий и лицам с инвалидностью в результате войны.
Поддержка включает:
- полную или частичную оплату стоимости обучения из государственного или местного бюджетов;
- предоставление льготных долгосрочных кредитов для получения образования;
- назначение социальных стипендий;
- бесплатное обеспечение учебниками;
- свободный доступ к образовательным онлайн-ресурсам;
- безвозмездное или льготное проживание в общежитиях на период обучения.
Для детей военнослужащих эта поддержка действует до завершения учебы, но не дольше, чем до достижения 23-летнего возраста. Приоритет отдается детям погибших военных, лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, пленных.
Напомним, в апреле Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий новые образовательные гарантии для военнослужащих в возрасте 18-24 лет.