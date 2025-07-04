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Образовательные льготы: на что имеют право военнослужащие и их дети

военный ВСУ
Военнослужащие имеют ряд льгот по образованию. / Сухопутные войска ВСУ

Военнослужащие, участники боевых действий и дети имеют право на образовательные льготы. В частности, внеконкурсное поступление в учебные заведения, покрытие оплаты за обучение со счетов местных бюджетов, первоочередное право на устройство своих детей в сады и школы, а также назначение социальных стипендий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства обороны Украины.

Кто имеет право на образовательные льготы?

Участники боевых действий и их дети имеют:

  • приоритетное право при поступлении в заведения высшего и профессионального высшего образования;
  • внеконкурсное поступление в заведения профессионально-технического образования;
  • бесплатные курсы подготовки и переквалификации для получения новой профессии.

Для детей военнослужащих предусмотрено:

  • первоочередное право на устройство в дошкольные и общеобразовательные учебные заведения ;
  • бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря.

Дети погибших защитников имеют право:

  • внеконкурсное поступление в высшие и профессионально-технические учреждения.

Дети военных с выслугой 20+ лет или инвалидностью имеют:

  • преимущественное право на поступление в ВУЗы, военных лицеев, а также других учреждений с военными кафедрами.

Кроме того, для тех, кто был призван во время учебы, обеспечено право возвращения в учебное заведение после демобилизации. Лицам, увольняемым или уволенным со службы, предоставляется возможность социальной и профессиональной адаптации. Она предусматривает возможность проходить курсы подготовки и переквалификации для получения новой профессии.

Финансовая поддержка от государства

Государство также оказывает целевую финансовую поддержку для получения образования военнослужащим,   участникам боевых действий и лицам с инвалидностью в результате войны.

Поддержка включает:

  • полную или частичную оплату стоимости обучения из государственного или местного бюджетов;
  • предоставление льготных долгосрочных кредитов для получения образования;
  • назначение социальных стипендий;
  • бесплатное обеспечение учебниками;
  • свободный доступ к образовательным онлайн-ресурсам;
  • безвозмездное или льготное проживание в общежитиях на период обучения.
Фото 2 — Образовательные льготы: на что имеют право военнослужащие и их дети

Для детей военнослужащих эта поддержка действует до завершения учебы, но не дольше, чем до достижения 23-летнего возраста. Приоритет отдается детям погибших военных, лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, пленных.

Напомним, в апреле Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий новые образовательные гарантии для военнослужащих в возрасте 18-24 лет.

Автор:
Татьяна Ковальчук