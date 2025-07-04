Освітні пільги: на що мають право військовослужбовці та їхні діти

Військовослужбовці, учасники бойових дій та їхні діти мають право на освітні пільги. Зокрема позаконкурсний вступ до закладів освіти, покриття оплати за навчання з рахунків місцевих бюджетів, першочергове право на влаштування своїх дітей до садочків та шкіл, а також призначення соціальних стипендій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Хто має право на освітні пільги?

Учасники бойових дій та їхні діти мають:

пріоритетне право при вступі до закладів вищої та фахової передвищої освіти;

позаконкурсний вступ до закладів професійно-технічної освіти;

безплатні курси підготовки та перекваліфікації для здобуття нової професії

Для дітей військовослужбовців передбачено:

першочергове право на влаштування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів ;

безплатні путівки до дитячих оздоровчих таборів.

Діти загиблих захисників мають право:

позаконкурсний вступ до вищих і професійно-технічних закладів .

Діти військових з вислугою 20+ років або інвалідністю мають:

переважне право на вступ до ВВНЗ, військових ліцеїв, а також інших закладів із військовими кафедрами.

Крім того, для тих, хто був призваний під час навчання, забезпечено право повернення до навчального закладу після демобілізації. Особам, які звільняються або звільнені зі служби, надається можливість соціальної та професійної адаптації. Вона передбачає можливість проходити курси з підготовки та перекваліфікації для здобуття нової професії.

Фінансова підтримка від держави

Держава також надає цільову фінансову підтримку для здобуття освіти військовослужбовцям, учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни.

Підтримка включає:

повну або часткову оплату вартості навчання за рахунок державного або місцевого бюджетів;

надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

призначення соціальних стипендій;

безоплатне забезпечення підручниками;

вільний доступ до освітніх онлайн-ресурсів;

безоплатне або пільгове проживання в гуртожитках на період навчання.

Для дітей військовослужбовців ця підтримка діє до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення 23-річного віку. Пріоритет надається дітям загиблих військових, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, полонених.

Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що передбачає нові освітні гарантії для військовослужбовців віком 18–24 років.