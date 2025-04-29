Кабмін підтримав навчання для військових без відриву від служби: кого стосується

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що передбачає нові освітні гарантії для військовослужбовців віком 18–24 років.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Служба і навчання

Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міноборони щодо розширення освітніх можливостей для військовослужбовців віком 18–24 років.

Законопроєкт передбачає:

збереження місць навчання та стипендій на час служби;

можливість здобувати вищу освіту без відриву від виконання обов’язків;

отримання навчальних відпусток для складання сесій.

Мета ініціативи — створити умови для розвитку та самореалізації військових під час служби і в майбутньому.

Про проєкт "Контракт 18-24"

Це добровільна програма для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. У рамках програми молоді люди мають можливість служити, отримуючи достойну оплату, професійну підготовку та соціальні гарантії.

Контракт забезпечує добровольців грошовою допомогою у розмірі 1 млн грн, з яких 200 тис. грн виплачуються одразу, а решта – під час служби.

Учасники програми отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. грн, можливість отримати "нульову" іпотеку, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне обслуговування, включаючи зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби.

Детальніше про "Контракт 18-24" та хто може претендувати на виплати – читайте в матеріалі Delo.ua.