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Кабмін підтримав навчання для військових без відриву від служби: кого стосується

військові
Кабмін підтримав навчання військових без відриву від служби.

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що передбачає нові освітні гарантії для військовослужбовців віком 18–24 років.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Служба і навчання

Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міноборони щодо розширення освітніх можливостей для військовослужбовців віком 18–24 років.

Законопроєкт передбачає:

  • збереження місць навчання та стипендій на час служби; 
  • можливість здобувати вищу освіту без відриву від виконання обов’язків;
  •  отримання навчальних відпусток для складання сесій.

Мета ініціативи — створити умови для розвитку та самореалізації військових під час служби і в майбутньому.

Про проєкт "Контракт 18-24"

Це добровільна програма для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. У рамках програми молоді люди мають можливість служити, отримуючи достойну оплату, професійну підготовку та соціальні гарантії.

Контракт забезпечує добровольців грошовою допомогою у розмірі 1 млн грн, з яких 200 тис. грн виплачуються одразу, а решта – під час служби.

Учасники програми отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. грн, можливість отримати "нульову" іпотеку, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне обслуговування, включаючи зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби.

Детальніше про "Контракт 18-24" та хто може претендувати на виплати – читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько