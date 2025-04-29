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Кабмин поддержал обучение для военных без отрыва от службы: кого касается
Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий новые образовательные гарантии для военнослужащих в возрасте 18-24 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Служба и обучение
Кабинет министров поддержал инициативу Минобороны по расширению образовательных возможностей для военнослужащих 18-24 лет.
Законопроект предусматривает:
- сохранение мест обучения и стипендий во время службы;
- возможность получать высшее образование без отрыва от исполнения обязанностей;
- получение учебных отпусков для составления сессий.
Цель инициативы – создать условия для развития и самореализации военных во время службы и в будущем.
О проекте "Контракт 18-24"
Это добровольная программа для украинцев от 18 до 24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год. В рамках программы молодые люди могут служить, получая достойную оплату, профессиональную подготовку и социальные гарантии.
Контракт обеспечивает добровольцев денежной помощью в размере 1 млн. грн., из которых 200 тыс. грн. грн выплачиваются сразу, а остальные – во время службы.
Участники программы будут получать ежемесячное денежное довольствие до 120 тыс. грн, возможность получить "нулевую" ипотеку, обучение за государственные средства, бесплатное медицинское обслуживание, включая зубное протезирование, а также право на выезд за границу после года службы.
Подробнее о "Контракте 18-24" и кто может претендовать на выплаты – читайте в материале Delo.ua.