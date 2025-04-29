Кабмин поддержал обучение для военных без отрыва от службы: кого касается

Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий новые образовательные гарантии для военнослужащих в возрасте 18-24 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Служба и обучение

Кабинет министров поддержал инициативу Минобороны по расширению образовательных возможностей для военнослужащих 18-24 лет.

Законопроект предусматривает:

сохранение мест обучения и стипендий во время службы;

возможность получать высшее образование без отрыва от исполнения обязанностей;

получение учебных отпусков для составления сессий.

Цель инициативы – создать условия для развития и самореализации военных во время службы и в будущем.

О проекте "Контракт 18-24"

Это добровольная программа для украинцев от 18 до 24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год. В рамках программы молодые люди могут служить, получая достойную оплату, профессиональную подготовку и социальные гарантии.

Контракт обеспечивает добровольцев денежной помощью в размере 1 млн. грн., из которых 200 тыс. грн. грн выплачиваются сразу, а остальные – во время службы.

Участники программы будут получать ежемесячное денежное довольствие до 120 тыс. грн, возможность получить "нулевую" ипотеку, обучение за государственные средства, бесплатное медицинское обслуживание, включая зубное протезирование, а также право на выезд за границу после года службы.

Подробнее о "Контракте 18-24" и кто может претендовать на выплаты – читайте в материале Delo.ua.