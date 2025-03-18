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Военнослужащие смогут совмещать службу с получением высшего образования: проект одобрил Кабмин
Министерство обороны разработало изменения в Положение о прохождении военной службы, позволяющие контрактникам и призывникам в возрасте от 18 до 24 лет учиться в высших учебных заведениях.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Что известно о проекте
Контрактники и призывники в возрасте от 18 до 24 лет смогут учиться в высших учебных заведениях, получив разрешение от командира соединения или высшего командования.
Это решение оформляется приказом по воинской части.
Это имеет большое значение для подписавших контракт по проекту "Контракт 18-24". Такие военнослужащие получат возможность не только служить, но и учиться, развивать профессиональные навыки и готовиться к карьере как в армии, так и в гражданской жизни, отмечают в пресс-службе.
Проект, разработанный и представленный Министерством обороны, одобрил Кабинет министров. В ближайшее время он будет подан на подпись президенту Украины.
О проекте "Контракт 18-24"
Это добровольная программа для украинцев от 18 до 24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год. В рамках программы молодые люди могут служить, получая достойную оплату, профессиональную подготовку и социальные гарантии.
Контракт обеспечивает добровольцев денежной помощью в размере 1 млн. грн., из которых 200 тыс. грн. грн выплачиваются сразу, а остальные – во время службы.
Участники программы будут получать ежемесячное денежное довольствие до 120 тыс. грн, возможность получить "нулевую" ипотеку, обучение за государственные средства, бесплатное медицинское обслуживание, включая зубное протезирование, а также право на выезд за границу после года службы.
Отметим, что в приложении "Резерв+" появилась возможность подать заявку на заключение добровольного годового контракта в рамках проекта Минобороны "Контракт 18-24" всего за несколько секунд.
Детальнее о "Контракте 18-25" и кто может претендовать на выплаты — читайте в материале Delo.ua.