Військовослужбовці зможуть поєднувати службу з отриманням вищої освіти: проєкт схвалив Кабмін

Міністерство оборони розробило зміни до Положення про проходження військової служби, що дозволяють контрактникам та призовникам віком від 18 до 24 років навчатися у закладах вищої освіти.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це інформує пресслужба відомства.

Що відомо про проєкт

Контрактники та призовники віком від 18 до 24 років зможуть навчатися у закладах вищої освіти, отримавши дозвіл від командира з’єднання або вищого командування.

Це рішення оформлюється наказом по військовій частині.

Це має велике значення для тих, хто підписує контракт за проєктом "Контракт 18-24". Такі військовослужбовці отримають можливість не тільки служити, а й навчатися, розвивати професійні навички та готуватися до кар’єри як у війську, так і в цивільному житті, зазначають в пресслужбі.

Проєкт, розроблений і поданий Міністерством оборони, схвалив Кабінет міністрів. Найближчим часом він буде поданий на підпис президенту України.

Про проєкт "Контракт 18-24"

Це добровільна програма для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. У рамках програми молоді люди мають можливість служити, отримуючи достойну оплату, професійну підготовку та соціальні гарантії.

Контракт забезпечує добровольців грошовою допомогою у розмірі 1 млн грн, з яких 200 тис. грн виплачуються одразу, а решта – під час служби.

Учасники програми отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. грн, можливість отримати "нульову" іпотеку, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне обслуговування, включаючи зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби.

Зауважимо, що у застосунку "Резерв+" з'явилася можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони "Контракт 18-24" всього за кілька секунд.

Детальніше про "Контракт 18-25" та хто може претендувати на виплати – читайте в матеріалі Delo.ua.