"Контракт 18-24": как молодым военным получить миллион гривен от государства

Добровольцы в возрасте 18-24 года, которые присоединились к войску с начала полномасштабной войны и до сих пор проходят службу, могут получить одноразовое денежное вознаграждение в размере 1 млн гривен по условиям государственной инициативы "Контракт 18-24".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Какие документы необходимо собрать

Согласно отдельному поручению министра обороны, выплату единовременного вознаграждения военнослужащим в рамках инициативы "Контракт 18-24" осуществляют на основании приказа командира соответствующей воинской части.

Приказ командира воинской части по выплате вознаграждения выдается из комплекта документов, куда входят:

выписки из послужных списков, копии учетно-послужных карт, справки о прохождении военной службы (трудовая деятельность)

копии послужных карт;

справки, оформленные по соответствующей форме, в том числе с мест предыдущей службы, о непосредственном участии указанных военнослужащих в боевых действиях в районах их ведения, отсутствие (наличие) случаев привлечения к ответственности и других особых обстоятельств.

Образец справки об участии в боевых действиях и отсутствии фактов привлечения к ответственности доступен по ссылке.

Согласно поручению министра обороны такие справки должны быть подготовлены и представлены со всех мест прохождения службы военнослужащего, включая нынешнее место службы.

Участие военнослужащего в боевых действиях подтверждается на основе следующих документов: боевых приказов или распоряжений, записей в журнале боевых действий или оперативной обстановки, а также рапорта командира подразделения.

Периоды участия в боевых действиях, указанные в справках других воинских частей, могут быть учтены для назначения вознаграждения, если они подтверждены надлежащими документами в соответствии с правительственным постановлением и поручением министра обороны.

Военная часть, в которой военнослужащий проходит службу, при необходимости должна осуществить соответствующие запросы в другие воинские части и обобщить полученные данные для дальнейшего начисления вознаграждения, однако для ускорения процесса военнослужащий может самостоятельно запрашивать соответствующие справки.

Следует учесть, что справка, выданная по форме Приложения 6 к Порядку предоставления и лишения статуса участника боевых действий, не может быть использована как основание для выплаты единовременного вознаграждения. Она не включает все необходимые критерии, а указанные в ней периоды включают как непосредственное участие в боевых действиях, так и другие временные отрезки, не дающие права на получение выплаты.

Что известно о "Контракте 18-24"

Проект Контракт 18-24 гарантирует добровольцам финансовую стабильность и социальные льготы.

После подписания контракта военнослужащий сразу получает 200 тыс. грн, а общая сумма выплат по контракту составляет 1 млн грн.

Кроме этого, ежемесячное денежное довольствие может достигать до 120 тыс. грн, а с учетом боевых доплат – общий годовой доход может превышать 2 миллиона гривен.

Участникам проекта также доступны:

"нулевая" ипотека;

безвозмездное обучение в вузах;

полное медицинское обслуживание, включая зубное протезирование;

право на выезд за границу после одного года службы.

После завершения контракта предоставляется 12-месячный иммунитет от мобилизации, предусмотренный законом.

Напомним, Минобороны подробно объяснило, как гражданам в возрасте 18-24 лет, которые добровольно хотят подписать годовалый контракт с Силами обороны, пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе.