"Контракт 18-24": добровольцы уже могут выбирать среди 24 бригад

В рамках проекта Министерства обороны Контракт -18-24 количество бригад, доступных для вступления добровольцев, увеличили с 16 до 24. Соответствующее решение утвердил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

О бригадах

К перечню участвующих в проекте бригад добавились:

47 отдельная механизированная бригада "Магура";

54 отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы;

3 отдельная танковая Железная бригада;

82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада;

34 отдельная бригада береговой охраны;

103 отдельная бригада территориальной обороны имени митрополита Андрея Шептицкого;

108 отдельная бригада территориальной обороны;

127 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ.

Добровольцы по-прежнему могут присоединиться к таким известным подразделениям, как 72-я, 28-я, 30-я, 24-я, 92-я и 93-я отдельные механизированные бригады, 10-я и 128-я горно-штурмовые, 3-я, 3-я, 3-я и 39-й бригады морской пехоты и береговой охраны, а также в 25-ю воздушно-десантную, 80-ю и 95-ю десантно-штурмовые бригады.

Таким образом, теперь есть возможность подписать контракт, выбрав бригаду из Сухопутных войск, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем и Сил территориальной обороны.

Что известно о "Контракте 18-24"

Проект Контракт 18-24 гарантирует добровольцам финансовую стабильность и социальные льготы.

После подписания контракта военнослужащий сразу получает 200 тыс. грн, а общая сумма выплат по контракту составляет 1 млн грн.

Кроме этого, ежемесячное денежное довольствие может достигать до 120 тыс. грн, а с учетом боевых доплат — общий годовой доход может превышать 2 миллиона гривен.

Участникам проекта также доступны:

"нулевая" ипотека;

безвозмездное обучение в вузах;

полное медицинское обслуживание, включая зубное протезирование;

право на выезд за границу после одного года службы.

После завершения контракта предоставляется 12-месячный иммунитет от мобилизации, предусмотренный законом.

Напомним, Минобороны подробно объяснило, как гражданам в возрасте 18-24 лет, которые добровольно хотят подписать годовалый контракт с Силами обороны, пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе.