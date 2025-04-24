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"Контракт 18-24": добровольцы уже могут выбирать среди 24 бригад
В рамках проекта Министерства обороны Контракт -18-24 количество бригад, доступных для вступления добровольцев, увеличили с 16 до 24. Соответствующее решение утвердил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
О бригадах
К перечню участвующих в проекте бригад добавились:
- 47 отдельная механизированная бригада "Магура";
- 54 отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы;
- 3 отдельная танковая Железная бригада;
- 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада;
- 34 отдельная бригада береговой охраны;
- 103 отдельная бригада территориальной обороны имени митрополита Андрея Шептицкого;
- 108 отдельная бригада территориальной обороны;
- 127 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ.
Добровольцы по-прежнему могут присоединиться к таким известным подразделениям, как 72-я, 28-я, 30-я, 24-я, 92-я и 93-я отдельные механизированные бригады, 10-я и 128-я горно-штурмовые, 3-я, 3-я, 3-я и 39-й бригады морской пехоты и береговой охраны, а также в 25-ю воздушно-десантную, 80-ю и 95-ю десантно-штурмовые бригады.
Таким образом, теперь есть возможность подписать контракт, выбрав бригаду из Сухопутных войск, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем и Сил территориальной обороны.
Что известно о "Контракте 18-24"
Проект Контракт 18-24 гарантирует добровольцам финансовую стабильность и социальные льготы.
После подписания контракта военнослужащий сразу получает 200 тыс. грн, а общая сумма выплат по контракту составляет 1 млн грн.
Кроме этого, ежемесячное денежное довольствие может достигать до 120 тыс. грн, а с учетом боевых доплат — общий годовой доход может превышать 2 миллиона гривен.
Участникам проекта также доступны:
- "нулевая" ипотека;
- безвозмездное обучение в вузах;
- полное медицинское обслуживание, включая зубное протезирование;
- право на выезд за границу после одного года службы.
После завершения контракта предоставляется 12-месячный иммунитет от мобилизации, предусмотренный законом.
Напомним, Минобороны подробно объяснило, как гражданам в возрасте 18-24 лет, которые добровольно хотят подписать годовалый контракт с Силами обороны, пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе.