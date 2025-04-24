"Контракт 18-24": добровольці вже можуть обирати серед 24 бригад

У межах проєкту Міністерства оборони “Контракт -18-24” кількість бригад, доступних для вступу добровольців, збільшили з 16 до 24. Відповідне рішення затвердив начальник Генерального штабу Збройних сил України.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Про бригади

До переліку бригад, які беруть участь в проєкті додались:

47 окрема механізована бригада "Маґура";

54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи;

3 окрема танкова Залізна бригада;

82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада;

34 окрема бригада берегової охорони;

103 окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького;

108 окрема бригада територіальної оборони;

127 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.

Добровольці, як і раніше, можуть долучитися до таких відомих підрозділів, як 72-га, 28-ма, 30-та, 24-та, 92-га та 93-тя окремі механізовані бригади, 10-та та 128-ма гірсько-штурмові, 3-тя, 59-та та 38-ма штурмові, 36-та та 39-та бригади морської піхоти й берегової охорони, а також до 25-ї повітряно-десантної, 80-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад.

Таким чином тепер є можливість підписати контракт, обравши бригаду із Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем та Сил територіальної оборони.

Що відомо про "Контракт 18-24"

Проєкт "Контракт 18-24" гарантує добровольцям фінансову стабільність і соціальні пільги.

Після підписання контракту військовослужбовець одразу отримує 200 тис. грн, а загальна сума виплат за контрактом становить 1млн грн.

Окрім цього, щомісячне грошове забезпечення може сягати до 120 тис. грн, а з урахуванням бойових доплат — загальний річний дохід може перевищувати 2 мільйони гривень.

Учасникам проєкту також доступні:

"нульова" іпотека;

безоплатне навчання у вишах;

повне медичне обслуговування, включаючи зубне протезування;

право на виїзд за кордон після одного року служби.

Після завершення контракту надається 12-місячний імунітет від мобілізації, передбачений законом.

Нагадаємо, Міноборони детально пояснило, як громадянам віком 18-24 років, які добровільно хочуть підписати однорічний контракт із Силами оборони, пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.