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"Контракт 18-24": добровольці вже можуть обирати серед 24 бригад
У межах проєкту Міністерства оборони “Контракт -18-24” кількість бригад, доступних для вступу добровольців, збільшили з 16 до 24. Відповідне рішення затвердив начальник Генерального штабу Збройних сил України.
Про це інформує пресслужба Міноборони.
Про бригади
До переліку бригад, які беруть участь в проєкті додались:
- 47 окрема механізована бригада "Маґура";
- 54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи;
- 3 окрема танкова Залізна бригада;
- 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада;
- 34 окрема бригада берегової охорони;
- 103 окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького;
- 108 окрема бригада територіальної оборони;
- 127 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.
Добровольці, як і раніше, можуть долучитися до таких відомих підрозділів, як 72-га, 28-ма, 30-та, 24-та, 92-га та 93-тя окремі механізовані бригади, 10-та та 128-ма гірсько-штурмові, 3-тя, 59-та та 38-ма штурмові, 36-та та 39-та бригади морської піхоти й берегової охорони, а також до 25-ї повітряно-десантної, 80-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад.
Таким чином тепер є можливість підписати контракт, обравши бригаду із Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем та Сил територіальної оборони.
Що відомо про "Контракт 18-24"
Проєкт "Контракт 18-24" гарантує добровольцям фінансову стабільність і соціальні пільги.
Після підписання контракту військовослужбовець одразу отримує 200 тис. грн, а загальна сума виплат за контрактом становить 1млн грн.
Окрім цього, щомісячне грошове забезпечення може сягати до 120 тис. грн, а з урахуванням бойових доплат — загальний річний дохід може перевищувати 2 мільйони гривень.
Учасникам проєкту також доступні:
- "нульова" іпотека;
- безоплатне навчання у вишах;
- повне медичне обслуговування, включаючи зубне протезування;
- право на виїзд за кордон після одного року служби.
Після завершення контракту надається 12-місячний імунітет від мобілізації, передбачений законом.
Нагадаємо, Міноборони детально пояснило, як громадянам віком 18-24 років, які добровільно хочуть підписати однорічний контракт із Силами оборони, пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.