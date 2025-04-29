"Контракт 18-24": як молодим військовим отримати мільйон гривень від держави

Добровольці віком 18–24 роки, які приєдналися до війська з початку повномасштабної війни та досі проходять службу, можуть отримати одноразову грошову винагороду в розмірі 1 млн гривень за умовами державної ініціативи “Контракт 18-24".

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Які документи необхідно зібрати

Згідно з окремим дорученням міністра оборони, виплату одноразової винагороди військовослужбовцям у межах ініціативи "Контракт 18-24" здійснюють на підставі наказу командира відповідної військової частини.

Наказ командира військової частини щодо виплати винагороди видається на підставі комплекту документів, до якого входять:

витяги з послужних списків, копії обліково-послужних карток, довідки про проходження військової служби (трудову діяльність)

копії послужних карток;

довідки, оформлені за відповідною формою, зокрема з місць попередньої служби, про безпосередню участь вказаних військовослужбовців у бойових діях в районах їх ведення, відсутність (наявність) випадків притягнення до відповідальності та інших особливих обставин.

Зразок довідки про участь у бойових діях та відсутність фактів притягнення до відповідальності доступний за посиланням.

Відповідно до доручення міністра оборони, такі довідки мають бути підготовлені й подані з усіх місць проходження служби військовослужбовця, включаючи нинішнє місце служби.

Участь військовослужбовця у бойових діях підтверджується на основі таких документів: бойових наказів або розпоряджень, записів у журналі бойових дій чи оперативної обстановки, а також рапорту командира підрозділу.

Періоди участі в бойових діях, зазначені у довідках з інших військових частин, можуть бути враховані для призначення винагороди, якщо вони підтверджені належними документами згідно з урядовою постановою та дорученням міністра оборони.

Військова частина, в якій військовослужбовець проходить службу, за необхідності повинна здійснити відповідні запити до інших військових частин та узагальнити отримані дані для подальшого нарахування винагороди, однак для прискорення процесу військовослужбовець може самостійно запитувати відповідні довідки.

Слід врахувати, що довідка, видана за формою Додатка 6 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій, не може бути використана як підстава для виплати одноразової винагороди. Вона не охоплює всі необхідні критерії, а зазначені в ній періоди включають як безпосередню участь у бойових діях, так і інші часові відрізки, які не дають права на отримання виплати.

Що відомо про "Контракт 18-24"

Проєкт "Контракт 18-24" гарантує добровольцям фінансову стабільність і соціальні пільги.

Після підписання контракту військовослужбовець одразу отримує 200 тис. грн, а загальна сума виплат за контрактом становить 1млн грн.

Окрім цього, щомісячне грошове забезпечення може сягати до 120 тис. грн, а з урахуванням бойових доплат — загальний річний дохід може перевищувати 2 мільйони гривень.

Учасникам проєкту також доступні:

"нульова" іпотека;

безоплатне навчання у вишах;

повне медичне обслуговування, включаючи зубне протезування;

право на виїзд за кордон після одного року служби.

Після завершення контракту надається 12-місячний імунітет від мобілізації, передбачений законом.

Нагадаємо, Міноборони детально пояснило, як громадянам віком 18-24 років, які добровільно хочуть підписати однорічний контракт із Силами оборони, пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.