- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
ИТ-образование для военных и ветеранов: как получить ваучер на обучение более 30 000 гривен
Государство предоставляет защитникам и защитницам Украины возможность обрести новую профессию в сфере информационных технологий. Ветераны и военные могут получить ваучер на обучение стоимостью до 30 280 грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минцифры.
Это инициатива, позволяющая ветеранам, уволившимся с военной службы, а также действующим военнослужащим, пройти бесплатное обучение без сдачи Национального мультипредметного теста (НМТ).
Эта программа открывает доступ к пяти ключевым специальностям, связанным с ИТ:
- инженерия программного обеспечения;
- компьютерные науки;
- компьютерная инженерия;
- кибербезопасность и защита информации;
- информационные системы и технологии
Для участников боевых действий и лиц, уволенных с военной службы, доступны разные формы обучения с возможностью дальнейшего перевода в бюджет. Действующие военнослужащие могут учиться заочно при согласовании с командованием.
Подача документов продолжается по 20 октября. Это отличная возможность для тех, кто стремится получить новые знания и навыки для успешной карьеры в ИТ.
Напомним, в августе сообщалось, что в Украине более тысячи ветеранов и членов их семей уже получили гранты по программе "Собственное дело" для ведения бизнеса.