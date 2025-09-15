Запланована подія 2

ИТ-образование для военных и ветеранов: как получить ваучер на обучение более 30 000 гривен

программисты, ноутбук
Ветераны могут получить ваучер для обучения в сфере ИТ. / Freepik

Государство предоставляет защитникам и защитницам Украины возможность обрести новую профессию в сфере информационных технологий. Ветераны и военные могут получить ваучер на обучение стоимостью до 30 280 грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минцифры.

Это инициатива, позволяющая ветеранам, уволившимся с военной службы, а также действующим военнослужащим, пройти бесплатное обучение без сдачи Национального мультипредметного теста (НМТ).

Эта программа открывает доступ к пяти ключевым специальностям, связанным с ИТ:

  • инженерия программного обеспечения;
  • компьютерные науки;
  • компьютерная инженерия;
  • кибербезопасность и защита информации;
  • информационные системы и технологии

Для участников боевых действий и лиц, уволенных с военной службы, доступны разные формы обучения с возможностью дальнейшего перевода в бюджет. Действующие военнослужащие могут учиться заочно при согласовании с командованием.

Подача документов продолжается по 20 октября. Это отличная возможность для тех, кто стремится получить новые знания и навыки для успешной карьеры в ИТ.

Напомним, в августе сообщалось, что в Украине более тысячи ветеранов и членов их семей уже получили гранты по программе "Собственное дело" для ведения бизнеса.

Автор:
Татьяна Ковальчук