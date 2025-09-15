- Категорія
ІТ-освіта для військових та ветеранів: як отримати ваучер на навчання до понад 30 000 гривень
Держава надає захисникам та захисницям України можливість здобути нову професію у сфері інформаційних технологій. Ветерани та військові можуть можуть отримати ваучер на навчання вартістю до 30 280 грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.
Це ініціатива, що дозволяє ветеранам, які звільнилися з військової служби, а також чинним військовослужбовцям, пройти безкоштовне навчання без складання Національного мультипредметного тесту (НМТ).
Ця програма відкриває доступ до п'яти ключових спеціальностей, пов'язаних з ІТ:
- інженерія програмного забезпечення;
- комп'ютерні науки;
- комп'ютерна інженерія;
- кібербезпека та захист інформації;
- інформаційні системи і технології
Для учасників бойових дій та осіб, звільнених з військової служби, доступні різні форми навчання з можливістю подальшого переведення на бюджет. Чинні військовослужбовці можуть навчатися заочно за умови погодження з командуванням.
Подача документів триває до 20 жовтня. Це чудова можливість для тих, хто прагне отримати нові знання та навички для успішної кар'єри в ІТ.
Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що в Україні понад тисячі ветеранів та членів їхніх родин вже отримали гранти за програмою "Власна справа" для започаткування бізнесу.