Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

--0,03

EUR

48,39

+0,12

Готівковий курс:

USD

41,29

41,23

EUR

48,60

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ІТ-освіта для військових та ветеранів: як отримати ваучер на навчання до понад 30 000 гривень

програмісти, ноутбук
Ветерани можуть отримати ваучер на навчання в сфері ІТ. / Freepik

Держава надає захисникам та захисницям України можливість здобути нову професію у сфері інформаційних технологій. Ветерани та військові можуть можуть отримати ваучер на навчання вартістю до 30 280 грн. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Це ініціатива, що дозволяє ветеранам, які звільнилися з військової служби, а також чинним військовослужбовцям, пройти безкоштовне навчання без складання Національного мультипредметного тесту (НМТ).

Ця програма відкриває доступ до п'яти ключових спеціальностей, пов'язаних з ІТ:

  • інженерія програмного забезпечення; 
  • комп'ютерні науки; 
  • комп'ютерна інженерія; 
  • кібербезпека та захист інформації; 
  • інформаційні системи і технології

Для учасників бойових дій та осіб, звільнених з військової служби, доступні різні форми навчання з можливістю подальшого переведення на бюджет. Чинні військовослужбовці можуть навчатися заочно за умови погодження з командуванням.

Подача документів триває до 20 жовтня. Це чудова можливість для тих, хто прагне отримати нові знання та навички для успішної кар'єри в ІТ.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що в Україні понад тисячі ветеранів та членів їхніх родин вже отримали гранти за програмою "Власна справа" для започаткування бізнесу.

Автор:
Тетяна Ковальчук