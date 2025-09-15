ІТ-освіта для військових та ветеранів: як отримати ваучер на навчання до понад 30 000 гривень

Держава надає захисникам та захисницям України можливість здобути нову професію у сфері інформаційних технологій. Ветерани та військові можуть можуть отримати ваучер на навчання вартістю до 30 280 грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Це ініціатива, що дозволяє ветеранам, які звільнилися з військової служби, а також чинним військовослужбовцям, пройти безкоштовне навчання без складання Національного мультипредметного тесту (НМТ).

Ця програма відкриває доступ до п'яти ключових спеціальностей, пов'язаних з ІТ:

інженерія програмного забезпечення;

комп'ютерні науки;

комп'ютерна інженерія;

кібербезпека та захист інформації;

інформаційні системи і технології

Для учасників бойових дій та осіб, звільнених з військової служби, доступні різні форми навчання з можливістю подальшого переведення на бюджет. Чинні військовослужбовці можуть навчатися заочно за умови погодження з командуванням.

Подача документів триває до 20 жовтня. Це чудова можливість для тих, хто прагне отримати нові знання та навички для успішної кар'єри в ІТ.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що в Україні понад тисячі ветеранів та членів їхніх родин вже отримали гранти за програмою "Власна справа" для започаткування бізнесу.