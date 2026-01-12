Запланована подія 2

Освіта для військовослужбовців та їхніх родин: якими пільгами можуть скористатися захисники у 2026 році

Військовослужбовці та члени їхніх родин мають право на освітні пільги. / Сухопутні війська ЗСУ

У 2026 році в Україні продовжено реалізацію комплексної програми освітньої підтримки для військовослужбовців та їхніх рідних. Ці пільги дозволяють не лише здобути фахову освіту під час служби, а й гарантують надійний старт для дітей захисників.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Хто має право на пільги?

Згідно із законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", захисники мають право на безкоштовне навчання, підвищення кваліфікації та післядипломну освіту. Це стосується як військових навчальних закладів, так і цивільних університетів.

Основні правила навчання:

  • офіцери-контрактники можуть навчатися у вишах без відриву від служби після того, як відслужать термін, що дорівнює часу їхнього попереднього навчання; 
  • військові віком 18–25 років, які не мають вищої освіти, також мають право на навчання без відриву від служби (крім тих, хто проходить базову службу або є курсантами); 
  • студенти, призвані під час навчання, після звільнення мають гарантоване право на поновлення у тому ж закладі освіти, незалежно від форми навчання.

Підтримка сімей

Держава забезпечує особливий статус для родин військових у питаннях виховання дітей:

  • діти військовослужбовців мають першочергове право на місця у дитсадках, школах та оздоровчих таборах надаються за місцем проживання родини у першу чергу; 
  • діти ветеранів із вислугою понад 20 років або осіб з інвалідністю внаслідок служби мають переважне право на зарахування до ліцеїв та військових ВНЗ; 
  • діти загиблих героїв або тих, хто визнаний безвісно відсутнім, зараховуються до державних навчальних закладів "поза конкурсом" за рахунок бюджету.

Підтримка для студентів

Учасники бойових дій (УБД), особи з інвалідністю внаслідок війни та їхні діти (до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років) мають право на широкий спектр допомоги:

  • повна або часткова оплата навчання коштом бюджету; 
  • пільгові довгострокові кредити на освіту; 
  • виплата соціальних стипендій; безоплатні підручники та проживання у гуртожитках; 
  • вільний доступ до інтернету та баз даних у закладах освіти.

Ці заходи спрямовані на те, щоб кожен захисник та його родина відчували реальну підтримку держави не лише під час виконання бойових завдань, а й у цивільному житті.

Нагадаємо, у вересні 2025 року повідомлялося, що держава надає захисникам та захисницям України можливість здобути нову професію у сфері інформаційних технологій. Ветерани та військові можуть можуть отримати ваучер на навчання вартістю до 30 280 грн. 

Автор:
Тетяна Ковальчук