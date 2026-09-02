Україна втрачає мільярди через блокування портів: як Литва допоможе врятувати зерновий експорт

Україна та Литва посилюють взаємодію щодо розвитку альтернативної логістики, зберігання зерна та протидії незаконному обігу агропродукції, яку Росія вивозить із тимчасово окупованих територій.

Як пише Delo.ua, про це під час онлайн-зустрічі домовилися міністр аграрної політики України Тарас Висоцький та очільник Мінсільгоспу Литви Кястутіс Мажейка.

Криза морського експорту

Міністр поінформував колегу про важку ситуацію в портах Великої Одеси, де цивільне судноплавство опинилося під ударами РФ. Через це у серпні Україна відвантажила за кордон лише третину від потенційного обсягу агропродукції.

Сухопутні шляхи, Дунай та "Шляхи солідарності" не здатні повністю замінити глибоководні порти. Якщо ситуація з морем не зміниться, понад 30 мільйонів тонн врожаю за рік залишаться невивезеними, а прямі фінансові втрати перевищать 10 мільярдів доларів.

Для розв'язання проблеми Литва вже розглядає запит Києва щодо допомоги з тимчасовим зберіганням зерна.

Боротьба з краденим зерном

Окремим блоком сторони обговорили блокування краденого росіянами збіжжя, адже врожай на окупованих землях оцінюють у 9,5–10 мільйонів тонн. Україна закликає посилити перевірки походження зернових, які прямують із РФ через балтійські порти.

У відповідь литовська сторона підтвердила готовність ділитися досвідом контролю та запросила Україну до координації на рівні Ради ЄС (AGRIFISH).

Нагадаємо, наступного року виробництво зернових та олійних культур в Україні може скоротитися вдвічі - до 40 млн тонн. Ризик пов'язаний із можливим скороченням посівних площ, якщо нинішні складні умови для аграріїв через блокаду портів збережуться.