Российский дрон разрушил АЗС "Укрнафта" в Одесской области: каковы последствия атаки

Российские войска нанесли удар беспилотником по автозаправочному комплексу сети "Укрнафта" в Одесской области. Объект испытал критические разрушения, однако среди работников и посетителей жертв нет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

В результате попадания вражеского дрона капитальные сооружения комплекса оказались под завалами.

"На этот раз — Одесская область. Вражеский дрон попал в автозаправочный комплекс UKRNAFTA. В результате удара объект получил серьезные повреждения: фактически разрушено капитальное здание и навес, существенно повреждено оборудование. Самое главное — никто из людей не пострадал", — отметил глава компании.

Он подчеркнул, что такие систематические обстрелы направлены против гражданской инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность регионов.

Несмотря на сильные повреждения оборудования компания продолжает операционную деятельность и ликвидирует последствия вражеского прилета.

"Мы восстанавливаем поврежденные объекты там, где это возможно, и обеспечиваем работу сети, чтобы люди могли заправиться и приобрести необходимое в пути", - подытожил Кукура.

Напомним, российские обстрелы и вызванные ими остановки производства привели к потере около 150 тыс. тонн нефтедобычи "Укрнафты" в январе-июне 2026 года. Из-за атаки компания отстает от плановых показателей по добыче нефти.