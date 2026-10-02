Росіяни атакували дроном бригаду газовиків "Нафтогазу" на Харківщині: деталі обстрілу

На Харківщині російський FPV-дрон здійснив прицільний удар по автомобілю служби експлуатації “Газмережі”, що входить до складу Групи “Нафтогаз”. Інцидент стався у межах Золочівської громади під час виїзду аварійної бригади на ремонтні роботи.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу компанії.

У момент атаки в автівці перебували п'ятеро працівників підприємства. Завдяки тому, що колеги вчасно помітили наближення ворожого безпілотника, вони встигли оперативно залишити транспортний засіб до моменту влучання.

Внаслідок цього ніхто з людей не постраждав, проте сам автомобіль зазнав пошкоджень.

"Цей випадок вкотре показує, що ворог цілеспрямовано атакує людей, які забезпечують відновлення газової інфраструктури. Проте, попри надскладні умови, колеги продовжують працювати, щоб українці стабільно отримували газ",— зазначив в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

За офіційними даними компанії, цей випадок став уже 14-ю цілеспрямованою атакою на працівників "Газмереж" від початку 2026 року.

Ворог б'є по енергетиках як під час безпосереднього виконання відновлювальних робіт, так і під час виїздів на аварійні виклики.

Загалом за цей період газовики Групи "Нафтогаз" ліквідували майже 3300 аварійних ситуацій, спричинених ворожими обстрілами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія атакувала видобувні активи "Нафтогазу". Під ворожим ударом опинилися одразу кілька виробничих підприємств "Укрнафти", унаслідок чого зафіксовано численні влучання та спалахнули пожежі.